Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel geld krijgen politieagenten erbij met nieuwe cao

De politievakbonden, justitieminister David van Weel en korpschef Janny Knol zijn het eens geworden over een nieuwe politie-cao. Daarin is een salarisverhoging overeengekomen van in totaal 8,5 procent.

Daarnaast krijgen politiemedewerkers in december van dit jaar en het jaar erop eenmalig 1100 euro bruto. Ook wordt het keuzebudget verhoogd. De nieuwe cao loopt van 1 december 2025 tot en met 15 december 2027.

Op 1 december stijgt het salaris met 1 procent. Daarna volgen verhogingen met 2 procent op 1 maart en 1 september 2026 en op 1 januari 2027. Op 1 juli 2027 komt er nog een verhoging van 1,5 procent.

Zwaar werk

De cao biedt medewerkers die zwaar werk doen de mogelijkheid eerder te stoppen met werken. Dit geldt voor mensen geboren in 1962, 1963, 1964 en het eerste kwartaal van 1965. Ook staan er onder meer afspraken in over instroom- en doorstroommogelijkheden en aflossing van studieschuld.

Knol is „blij” met het resultaat, meldt ze op X. „Aandacht voor het inkomen van onze mensen en hun duurzame inzetbaarheid, loopbaanperspectief en inclusieve arbeidsvoorwaarden. Zo blijven we een aantrekkelijke en moderne werkgever. Belangrijk voor onze arbeidsmarktpositie en de toekomst van het korps”, aldus de korpschef.

De politiebonden leggen het onderhandelaarsresultaat binnenkort voor aan hun leden.

ANP

Reacties