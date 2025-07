Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groen licht voor nieuw zorgakkoord: wat betekent het voor jou?

Het ministerie van Volksgezondheid en zorgpartijen hebben een nieuw akkoord gesloten over de toekomst van de zorg. Dat betekent dat er een definitief plan ligt om de zorg de komende jaren betaalbaar te houden én effectiever te maken, maar wat betekent dit concreet?

Onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland hebben met de nieuwe plannen ingestemd. Het akkoord wordt vandaag gepresenteerd en zorgpartijen zullen hun achterban hier nog over raadplegen.

Nieuw zorgakkoord betekent meer tijd voor patiënten

De nieuwe plannen moeten er onder andere voor zorgen dat de tijd die zorgpersoneel momenteel kwijt is aan administratie, sterk wordt teruggedrongen. Hierbij wordt kunstmatige intelligentie als oplossing genoemd. Door de administratietijd terug te dringen, komt er meer tijd vrij voor patiënten en cliënten. De komende tien jaar worden er honderden miljoen uitgetrokken voor ‘doorbraakmiddelen’ die de zorg efficiënter moeten maken.

Vaker zorg dichtbij huis

Ook komt er de komende jaren meer aandacht voor gezond leven, zodat er minder zorg nodig is. Zo wordt er meer de nadruk gelegd op gezond eten en sporten, minder roken en minder alcohol drinken. Daarnaast is het de bedoeling dat mensen zorg vaker dichtbij huis of digitaal krijgen, bijvoorbeeld via het internet. Voor complexe zorg moet iemand soms verder reizen.

Betere screening van vrouwen met dicht borstweefsel

Ook wordt er in het nieuwe zorgakkoord meer geld vrijgemaakt voor het screenen van vrouwen met dicht borstweefsel. Deze vrouwen hebben een veel grotere kans op borstkanker, terwijl tumoren bij hen juist slecht zichtbaar zijn op de mammografie tijdens het bevolkingsonderzoek. Om die reden wordt er in het nieuwe akkoord geld vrijgemaakt voor MRI-scans, zodat de kans op het opsporen van afwijkingen groter is. Ook wordt het nieuwe gordelroosvaccin opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Voor mensen die 60 jaar of ouder zijn betekent dit dat ze zich voortaan gratis kunnenlaten inenten tegen de huidziekte.

Val van kabinet gooide eerder roet in het eten

Het zorgakkoord was al bijna rond toen begin vorige maand het kabinet viel. Toenmalig minister van Volksgezondheid Fleur Agema (PVV) had binnen het kabinet al overeenstemming bereikt over de financiering van de nieuwe afspraken. Dat gebeurde na een kleine ruzie met minister van Financiën Eelco Heinen. De opvolger van Agema, Daniëlle Jansen (NSC), zei cestijds dat het akkoord bovenaan haar lijstje stond.

Reacties