Na niet vervolgen Jeroen Rietbergen: ‘Snap wel dat vrouwen minder snel aangifte doen’

Als vrouwen na seksueel overschrijdend gedrag nu minder snel naar de politie te stappen, dan is dat wel begrijpelijk. Dat is de reactie van Mariëtte Hamer op het feit dat Jeroen Rietbergen, ex-bandleider van The Voice of Holland, in ‘zijn’ zedenzaak niet vervolgd wordt.

De partner van Linda de Mol werd beschuldigd van verkrachting. Zangeres en The Voice-deelneemster Nienke van Wijnhoven deed aangifte. Vrijdag besloot het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat „in deze zaak niet te verwachten is dat een later oordelende strafrechter tot een veroordeling van de beklaagde zal komen”. Dossier dichtgeklapt dus.

Telegraaf-journalist John van den Heuvel vertelt in de video hierboven wat voor impact de zaak toch heeft.

Seksueel overschrijdend gedrag en consent

Mariëtte Hamer reageerde vanmiddag op de zaak in radioprogramma Sven op 1 Zomereditie. Zij is ‘regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Je kon Hamer gisteravond – en nu op NPO Start – zien in het programma Mariëtte en de mannen. Zij sprak in de documentaire met studenten over onderwerpen als seksueel overschrijdend gedrag en consent.

Volgens Hamer, zo zei zij tegen presentator Sven Kockelmann, is de uitkomst van de zaak Rietbergen – Van Wijnhoven „voor beide partijen onbevredigend”. „Het gebeurt vaak dat zo’n zaak wordt geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Dat is precies het probleem bij een zedenzaak: vaak waren er maar twee mensen bij aanwezig. Als er dan onvoldoende bewijs is – dat hebben we ook bij Ali B gezien – dan kom je niet tot een oplossing.”

Aangifte-bereidheid na Jeroen Rietbergen

Mariëtte Hamer „begrijpt” dat vrouwen minder geneigd zouden zijn om aangifte te doen nu de zaak tegen Rietbergen, die in de media breed is uitgemeten, is geseponeerd. Ze hoopt echter wel dat vrouwen naar de rechter stappen en vindt de reactie van Nienke van Wijnhoven heel sterk. „Ze zei dat ze zich toch gesteund voelde, omdat naar haar verhaal is geluisterd en de rechter niet heeft gezegd dat het niet waar is. Dat zagen we ook in de zaak van Jill Helena tegen Ali B. Daar zei de rechter: ik vind het aannemelijk, maar we hebben juridisch gezien onvoldoende bewijs. Jill vond de erkenning van de rechter heel belangrijk.”

Het zijn moedige vrouwen geweest die zich hebben uitgesproken.

Hamer vindt het moeilijk dat de slachtoffers in het The Voice-schandaal niet de uitkomst hebben gekregen waarop ze hoopten, namelijk een veroordeling. „Wel heeft het ongelooflijk veel losgemaakt”, zegt de regeringscommissaris. „Het zijn moedige vrouwen geweest die zich hebben uitgesproken. Daardoor hebben we het er al drie jaar lang over in Nederland. Maar zij krijgen zelf de erkenning niet. Of omdat ze zich niet bekendmaken, of omdat je ziet dat het in zo’n zaak heel moeilijk bewijsbaar is. Dat maakt het lastig.”

