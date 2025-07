Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nepmodellenscout die dertig jonge meisjes online misbruikte, krijgt vijf jaar cel en tbs

Vandaag is de 27-jarige Ibrahim A. uit Den Haag veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden. De man deed zich online voor als een vrouwelijke modellenscout en maakte misbruik van zeker dertig meisjes tussen de 4 en 13 jaar oud. Hij vroeg ze onder andere om seksuele beelden.

Vorige week moest Ibrahim A. voor de rechter verschijnen in Den Haag. Hij zit sinds 6 februari 2024 vast.

Nepmodellenscout

Ibrahim A. deed zich op sociale media voor als een vrouwelijke modellenscout en benaderde jonge meisjes met de vraag of ze interesse hadden in een modellencarrière. Via platforms als Instagram en TikTok stuurde hij hen vriendelijke berichtjes en complimenten, waarmee hij hun vertrouwen probeerde te winnen.

Na het winnen van dat vertrouwen vroeg de nepmodellenscout de meisjes naaktfoto’s en video’s te sturen waarop ze seksuele handelingen bij zichzelf verrichten. Ook vertelde hij de slachtoffers hoe ze de beelden moesten maken: eerst met kleding, later naakt en seksueel getint. Wilden ze dat niet, dan dreigde hij met boetes.

Politie traceerde IP-adres

De zaak kwam aan het rollen toen de zus van een van de slachtoffers het chatgesprek met de vermeende modellenscout ontdekte op een iPad. Haar ouders schakelden direct de politie in, die via het online contact het IP-adres van de afzender wist te achterhalen. Al snel bleek dat er geen vrouwelijke scout achter de berichten zat, maar Ibrahim A., een nepmodellenscout die nog veel meer op zijn kerfstok had.

Tijdens het onderzoek bekende A. dat hij beelden van kindermisbruik heeft verspreid. Er zijn 3000 bestanden bij hem aangetroffen van dertig minderjarige slachtoffers van tussen de 4 en 13 jaar oud. Ook gaf hij toe dat hij tussen de vijftig en honderd meisjes heeft benaderd.

Lagere straf

Het Openbaar Ministerie eiste eerder acht jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Ibrahim A. De straf die hij nu krijgt, vijf jaar cel en tbs met voorwaarden, houdt in dat hij na zijn celstraf een intensieve behandeling krijgt in een kliniek, die kan worden omgezet in tbs met dwangverpleging als hij bepaalde voorwaarden niet naleeft. Ook moet de man zeventien slachtoffers een vergoeding van 3000 tot 4000 euro betalen.

De straf valt lager uit dan geëist doordat de rechtbank heeft meegewogen dat A. na zijn aanhouding volledig meewerkte aan het strafrechtelijk onderzoek en openheid gaf. Hierdoor konden meer slachtoffers worden geïdentificeerd. De rechtbank benadrukt dat het feit dat hij ziektebesef heeft en intensief behandeld wil worden ook meeweegt.

Spijt

Tijdens de rechtzaak sprak A. over zijn sexting- en pornoverslaving, die hij naar eigen zeggen ontwikkelde na een lange tijd van wanhoop en uitzichtloosheid. Hij sprak ook zijn spijt uit tegenover de jonge slachtoffers om het feit dat hij „om idiote en onnozele reden” misbruik van hen heeft gemaakt. Verder spreekt hij van „een nieuw begin” voor zichzelf, iets wat hij door dit strafproces hoopt te bereiken.

Slachtoffers nepmodellenscout aan het woord

Tijdens de strafzaak maakten meerdere ouders gebruik van hun spreekrecht. Een van hen zei: „Als moeder wil je niets liever dan je kind beschermen. Maar ik kon haar niet beschermen tegen jou. Ik voel walging en afschuw over wat jij hebt gedaan.”

De advocaat van een van de slachtoffers sprak namens haar in de rechtszaak: „Na het misdrijf heb ik te maken gekregen met angsten die veel groter werden. Ik ging steeds minder naar school, omdat ik het spannend vond om daar te zijn met allemaal mensen die er misschien iets van hadden gezien, wisten of vonden. Ik heb het idee dat alle jongens hetzelfde zijn en dit kunnen gaan doen.”

Reacties