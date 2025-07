Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo zou Nederland eruit kunnen zien in 2060: veel meer mensen en ouderen

Hoe ziet Nederland er over 35 jaar uit? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst vier mogelijke toekomstbeelden voor ons land in 2060.

De bevolking groeit, het aantal ouderen stijgt en de vraag naar zorg en energie neemt toe. Hoe snel deze veranderingen gaan, hangt af van de economie en de aanpak van de klimaatcrisis.

Vier scenario’s: zo kan Nederland veranderen

Om Nederland voor te bereiden op de lange termijn, werkte het PBL samen met andere onderzoeksbureaus aan vier scenario’s die een beeld geven van hoe onze economie, bevolking, mobiliteit, energievoorziening en ruimtegebruik zich kunnen ontwikkelen tot 2060. Deze zogenoemde WLO-scenario’s, wat staat voor Welvaart en Leefomgeving, worden gebruikt om beleid te maken dat tegen een stootje kan, ongeacht hoe de wereld zich precies ontwikkelt.

De scenario’s zijn gebaseerd op twee vragen: groeit de economie snel of langzaam? En maken we snel werk van de klimaattransitie of blijft dat achter?

Dat levert deze vier opties op:

Sterke groei en snelle verduurzaming

Nederland wordt welvarender en duurzamer, met meer internationale samenwerking en minder CO2-uitstoot.

Langzame groei en snelle verduurzaming

De economie groeit minder hard, maar klimaatmaatregelen blijven belangrijk. Producten worden vaker in eigen land gemaakt.

Sterke groei en trage verduurzaming

Economische belangen gaan voor en de omslag naar duurzaam gaat traag.

Langzame groei en trage verduurzaming

Wereldwijde samenwerking stagneert en Nederland ontwikkelt zich langzaam, net als de aanpak van klimaatproblemen.

Nederland krijgt meer inwoners en meer ouderen

In alle vier de scenario’s blijft Nederland groeien. Het inwonertal kan oplopen tot 21,9 miljoen. Opvallend is de sterke toename van het aantal ouderen: het aantal 85-plussers stijgt tot minstens 1,1 miljoen. Ter vergelijking: in 2024 waren er zo’n 450.000 85-plussers in Nederland. Dat betekent straks meer vraag naar zorg, aangepaste woningen en voorzieningen.

Daarnaast groeit de vraag naar elektriciteit in elk scenario. Elektrisch rijden, warmtepompen en digitalisering zorgen voor een stevige toename van het stroomverbruik.

Aantal verkeersslachtoffers neemt toe

Ook neemt het aantal verkeersslachtoffers in alle scenario’s toe, ondanks technologische verbeteringen. Dit zou kunnen komen door meer auto’s, vrachtwagens, fietsen en elektrische voertuigen op de weg. Zelfs als individuele voertuigen veiliger worden (denk aan slimme systemen of zelfrijdende auto’s), leidt een drukker wegennet automatisch tot meer kans op ongelukken.

Waarom deze toekomstbeelden belangrijk zijn voor Nederland

De scenario’s zijn geen voorspellingen, maar hulpmiddelen voor beleidsmakers in Nederland om zich voor te bereiden op verschillende toekomstbeelden. Ze helpen bij vragen als: waar moeten nieuwe woningen komen? Hoe zorgen we voor voldoende energie? Blijft mobiliteit betaalbaar en bereikbaar? En hoe gaan we om met vergrijzing en migratie?

De overheid, provincies en gemeenten kunnen deze scenario’s gebruiken bij het maken van plannen voor infrastructuur, woningbouw en de energietransitie. Zo kan Nederland zich stap voor stap voorbereiden op wat komen gaat.

Reacties