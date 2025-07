Deel dit artikel: Share App Mail Pin

MRSA-bacterie duikt op onder studenten: wat is het en hoe krijg je het?

In meerdere studentenhuizen in Delft en Utrecht is de resistente MRSA-bacterie opgedoken. De GGD en het RIVM bevestigen dat het gaat om een klein, maar langdurig cluster van besmettingen waarvan gezonde studenten doorgaans weinig merken. Wat is de MRSA-bacterie precies, hoe merk je dat je dit hebt en hoe gevaarlijk is hij?

MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus, een huid- of neusbacterie die resistent is tegen veelgebruikte antibiotica. Doordat de bacterie ongevoelig is voor standaardmiddelen, zijn infecties moeilijker te behandelen.

Wat is MRSA?

MRSA komt wereldwijd voor, vooral op plekken met dichtbevolkte samenlevingsvormen zoals verzorgingshuizen en studentenhuizen. Ook in ziekenhuizen komt het vaak voor. Mensen kunnen de bacterie bij zich dragen zonder er zelf ziek van te worden, en die zo onbewust verspreiden.

Overdracht gebeurt via direct huidcontact zoals bij sporten, knuffelen of seks. Of via gedeelde spullen, zoals handdoeken, sportmatjes of beddengoed. Vooral reizen naar gebieden waar MRSA-vaker voorkomt, kan de kans op besmetting vergroten.

Symptomen van MRSA en risico’s

Bij gezonde studenten verloopt een MRSA-besmetting meestal zonder klachten. Toch kunnen sommige dragers huidklachten ervaren, zoals roodheid, zwelling, pijn, puistjes, steenpuisten of pus-gevulde wondjes die slecht genezen, lezen we op Thuisarts.

In zeldzame gevallen, vooral bij mensen met een zwakker afweersysteem, kunnen ernstigere infecties optreden, zoals longontsteking, bloedvergiftiging of botinfecties.

Voor gezonde studenten vormt MRSA geen groot gevaar, maar zodra iemand in het ziekenhuis terechtkomt, kunnen ze anderen in gevaar brengen. Daarom worden MRSA-dragers bij ziekenhuisopname vaak tijdelijk geïsoleerd.

Wat kun je doen om besmetting te voorkomen?

Volgens de GGD zijn simpele hygiënemaatregelen al effectief. Denk aan regelmatig handen wassen met water en zeep, nooit handdoeken of scheermesjes delen, en wondjes schoonmaken en afdekken. Ook wordt aanbevolen om sportkleding, beddengoed en handdoeken op minstens 60 °C te wassen.

Daarnaast raadt de GGD studenten met symptomen aan om tijdelijk geen activiteiten te doen waarbij huid-op-huidcontact kan ontstaan, zoals sporten, deelname aan ontgroeningen of andere groepsactiviteiten. Wie vaker last heeft van huidinfecties of vermoedt MRSA te dragen, doet er verstandig aan om zich te laten testen door een huisarts.

Geen gezondheidscrisis, maar wel alertheid geboden

Gezondheidsepidemiologen benadrukken dat er geen sprake is van een uitbraak of gezondheidscrisis. Het gaat om een klein aantal gevallen, zonder serieuze gevolgen voor de volksgezondheid. Maar de waarschuwing is bedoeld om verdere verspreiding via studenten te voorkomen.

