Modaal inkomen niet meer genoeg voor nieuwe auto, zoveel geld ben je gemiddeld kwijt

Een steeds grotere groep Nederlanders is niet in staat om de stijgende prijzen voor een nieuwe auto neer te leggen. ANWB trekt aan de bel, meldt het AD.

De gemiddelde prijs voor een nieuwe auto is opgelopen tot ruim 50.000 euro. In 2020 lag dat bedrag nog op minder dan 38.000 euro. In 2005 betaalde je voor een nieuwe auto gemiddeld 24.608 euro. De gemiddelde consumentenprijs voor benzineauto’s is 34.884 euro, voor volledig elektrisch 50.019 euro en de hybride met stekker (PHEV) is 71.599 euro. Dat leidt, als er rekening wordt gehouden met de verkopen per categorie, tot een gemiddelde van 20.026 euro. Eerder bleek uit onderzoek van AutoTrack dat nieuwe auto’s in vijf jaar tijd 30 procent duurder werden.

Dat is meer dan Nederlanders kunnen én willen betalen. Een steekproef van AutoTrack wees uit dat 81 procent van de Nederlanders maximaal 15.000 euro (en vaak minder) overheeft voor een auto. Maar 19 procent heeft meer geld beschikbaar.

Ook is een modaal inkomen niet meer genoeg om een nieuwe auto te kopen. In 1975 was het modale inkomen ongeveer 10.437 euro. Dat was twee keer de prijs die toen gemiddeld voor een nieuwe auto werd betaald (5002 euro). Het modale inkomen in 2025 is 46.500 euro. Dat ligt dus lager dan de gemiddelde nieuwprijs voor een auto.

Nieuwe auto steeds duurder

De ANWB merkt dat autorijden steeds duurder wordt. Niet alleen de verkoopprijs, maar ook het bezit, het onderhoud en de brandstofkosten. „Onze leden maken zich daar zorgen over en dat doen wij ook”, zegt een woordvoerder in het AD.

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee noemt meerdere oorzaken voor de prijsverhoging. Volgens hem zijn nieuwe auto’s veel beter en gaan ze langer mee. Ook zitten er meer voorzieningen in dan vroeger, zoals camera’s, airbags en kreukelzones.

🚗 Mobiliteit duur voor gezin of stel modaal inkomen Reizen met het openbaar vervoer of de auto is te duur voor gezinnen en stellen met een modaal inkomen, bleek eerder uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van de Mobiliteitsalliantie. Als deze gezinnen en stellen niet besparen op andere posten, komen ze voor mobiliteit maandelijks tussen de 200 en 900 euro tekort.

Verkoop tweedehands neemt toe

De ANWB maakt zich zorgen dat de snelle prijsstijging van nieuwe modellen de vergroening van het wagenpark niet helpt. Elektrische auto en hybrides met stekker drijven juist de prijzen op.

Wel neemt de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s toe. Volgens Van Wee kun je prima vooruit met een tweedehandsauto. Een occasion van zes of acht jaar, zou nog tien jaar mee kunnen. Sinds 2007 is de verkoop van tweedehands auto’s flink toegenomen.

Reacties