Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Komt er een maximumsnelheid voor fietsers? Gemeenten mogen alvast proefdraaien

Als het aan het kabinet ligt, mogen gemeenten vanaf volgend jaar experimenteren met een maximumsnelheid of adviessnelheid voor fietsers. Ook mogen ze onderzoeken of het beter is voor de verkeersveiligheid als bijvoorbeeld elektrische bakfietsen, waarmee goederen worden vervoerd, van het fietspad naar de rijbaan worden verplaatst.

Dit staat in een nieuw meerjarenplan voor fietsveiligheid dat demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur, BBB) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoewel er momenteel nog geen concrete wetgeving hierover in de maak is, krijgen gemeenten dus wel groen licht om ermee te gaan experimenteren. En wat betreft Robert Tieman kunnen ze daar niet snel genoeg mee beginnen. Volgens hem kunnen de maatregelen wellicht helpen om ‘de massa- en snelheidsverschillen op het fietspad’ te verminderen, die een belangrijke oorzaak zijn van het grote aantal fietsongelukken.

Maximumsnelheid voor fietsers

Aan de hand van de uitkomsten van de experimenten zal worden gekeken of het uiteindelijk nodig en zinvol is om de verkeersregels in Nederland aan te passen. Wordt er niet ingegrepen, dan zal het aantal fietsongelukken alleen maar toenemen, zo laat een prognose tot 2040 zien. Van alle verkeersdoden is 39 procent een fietser en bij ernstig gewonde verkeersslachtoffers is het aandeel fietsers zelfs 70 procent. Twee derde van deze laatste groep is boven de 60 jaar.

Deze week bleek ook dat fatbikes niet meer welkom zijn in het centrum van Enschede. Kan zo’n verbod ook in andere steden ingevoerd worden?

Focus op fietshelm

Om de fietsveiligheid in Nederland te verbeteren, heeft het kabinet vijf nieuwe acties bedacht waar 49 miljoen euro voor is vrijgemaakt. Naast minder snelheidsverschillen moet bijvoorbeeld ook het risico op valpartijen omlaag door trainingen aan te bieden. Daarnaast moet riskant gedrag, zoals opgevoerde elektrische fietsen en door rood rijden, minder vaak voorkomen. Ook is het de bedoeling dat over tien jaar een kwart van de fietsers vrijwillig een fietshelm draagt.

Momenteel draagt maar zo’n vier procent van de Nederlanders een fietshelm, terwijl het een hoop ellende kan voorkomen. Jaarlijks belanden veel mensen na een fietsongeluk op de spoedeisende hulp. Vorig jaar waren dat 74.300 fietsers, van wie 48.900 met ernstig letsel, zo blijkt uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL. En de groep met ernstig letsel wordt alleen maar groter. Van alle fietsslachtoffers in 2024 had ongeveer de helft (49 procent) een botbreuk. Maar een fietsongeluk kan ook leiden tot licht hersenletsel (13 procent) of ernstige schade aan de hersenen of de schedel (4 procent).

Reacties