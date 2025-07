Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Massaclaim indienen? Doe het niet bij deze website, zo waarschuwt de Consumentenbond

Mensen die zich willen aansluiten bij een massaclaim tegen de energiesector, kunnen maar beter extra waakzaam zijn. Volgens de Consumentenbond is er momenteel een claimwebsite actief die de persoonsgegevens van consumenten doorspeelt naar commerciële partijen die niks te maken hebben met een energieclaim.

Het gaat hierbij om de website Energieclaim.info. Als je ‘energieclaim’ invoert op Google, verschijnt deze website als één van de eerste zoekresultaten. Het lijkt om een legitieme website te gaan: mensen met een variabel energiecontract worden opgeroepen hun gegevens achter te laten om wellicht ‘tot 10.000 euro terug te krijgen’, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Geen massaclaim indienen via deze website

Volgens de Consumentenbond is de website enkel en alleen uit op de persoonsgegevens van consumenten, en helpen ze niet bij het indienen van een massaclaim tegen de energiesector. „Consumenten moeten hun naam, mailadres en telefoonnummer invullen, waarna ze alleen een lijst met echte claimorganisaties krijgen”, zo legt directeur Sandra Molenaar uit. „Zelf doen ze niks, maar ze verkopen de gegevens door aan telemarketeers die proberen energiecontracten aan te smeren.”

Massaclaim indienen tegen de energiesector? Dit is wél een betrouwbare website.

Nepreviews

Wie de website even goed doorlicht, komt al snel tot de conclusie dat er wel meer mis is. Zo ontbreken op de site van Energieclaim.info de verplichte contactgegevens en het KvK-nummer. Daarnaast blijken de Trustpilot-scores te zijn verzonnen, en zelfs de reviews blijken nep. Om die reden heeft Trustpilot inmiddels ook een waarschuwing afgegeven over het bedrijf. Bij het invullen van een formulier op de website staat helemaal onderin in kleine letters dat er na verzending een telefonisch aanbod kan volgen, maar ook als je dit niet aanvinkt, word je gebeld.

Melding gedaan

„Het is allemaal heel schimmig en tegen de regels”, zo benadrukt Molenaar. De Consumentenbond heeft inmiddels melding gedaan bij zowel de Autoriteit Consument & Markt als de Autoriteit Persoonsgegevens. Het in de Verenigde Staten gevestigde bedrijf achter Energieclaim.info heeft nog niet gereageerd op vragen van persbureau ANP.

