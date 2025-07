Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mannen in de kinderopvang na zaak Robert M.: ‘Kan me de argwaan wel voorstellen, maar…’

De rechtbank bepaalde gisteren dat de tbs van Robert M., veroordeeld voor ernstig seksueel misbruik van tientallen zeer jonge kinderen in de kinderopvang, met twee jaar wordt verlengd. Hoe denken ouders inmiddels, vijftien jaar nadat M.’s misdaden Nederland diep schokten, over mannelijke medewerkers in de kinderopvang?

De rechtbank volgde met de verlenging van tbs de vordering van het Openbaar Ministerie. Robert M. (41) werd in 2014 onherroepelijk veroordeeld tot bijna negentien jaar cel en tbs met dwangverpleging. In 2023 begon zijn behandeling in het kader van de tbs.

De zaak rond Robert M. De zogeheten Amsterdamse zedenzaak in de kinderopvang leidde in 2010 tot veel afschuw en grote onrust. M. misbruikte kinderen op de crèche waar hij werkte en kinderen op wie hij bij mensen thuis paste. Het misbruik legde hij vast op film, de beelden deelde hij met andere pedofielen. M. heeft onder meer een pedofiele stoornis. Volgens deskundigen is het gevaar voor herhaling onverminderd hoog. Vanuit de cel zocht hij jaren terug contact met ouders, wat in de Tweede Kamer tot een debat leidde.

Mannelijke medewerkers in de kinderopvang

Werken in de kinderopvang was al niet populair onder mannen, maar deze zaak maakte het voor hen nóg minder aantrekkelijk. Hoe denken ouders nu over mannen in de kinderopvang? In Nieuws van de Dag (SBS6) zocht verslaggever Jasmine van Dijk het gisteren uit. Je zit haar verslag in de video hierboven.

Van Dijk spreekt ook een mannelijke medewerker uit een kinderopvang. Die zegt: „Mensen reageren verrast. Zo van: dat had ik helemaal niet achter je gezocht of ‘kan dat wel?'” Een vader: „Je laat een kind misschien eerder vertrouwd achter bij een vrouw dan bij een man.” Hij zegt ook: „Er zijn weinig misbruikzaken met vrouwen bekend, dus ik denk eerder dat je argwanend naar mannen bent.” De kinderopvangmedewerker snapt die argwaan wel, maar: „Ik zou vooral ook willen zeggen: scheer niet alles over één kam.”

Het aantal tbs’ers neemt toe in Nederland, schreef Metro eerder dit jaar. Hoe komt dat en wat kost het de maatschappij?

Reacties