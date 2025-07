Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Managementteam schoonmakers Saints & Stars op non-actief na ophef over uitbuiting

Het managementteam schoonmakers van luxesportschool Saints & Stars in Amsterdam is op non-actief gesteld. Dat heeft eigenaar Tom Moos bevestigd in een videoboodschap op de website van de sportschool. Aanleiding zijn de berichten van Het Parool over mogelijke uitbuiting van schoonmakers uit de Filipijnen en Indonesië.

Volgens de krant moesten zeker 23 schoonmakers hun paspoort inleveren, werkten ze tot zeventien uur per dag en deelden ze met meerdere personen één bed. De Arbeidsinspectie onderzoekt de zaak, en ook Saints & Stars is intern een onderzoek gestart.

Geen signalen van misstanden

Moos zegt geschrokken te zijn van de aantijgingen, maar betwist de conclusies uit het artikel. Volgens hem worden medewerkers van Saints & Stars sinds de publicatie bespuugd, geboycot en zelfs met de dood bedreigd.

De sportschool werkt al langer samen met hetzelfde schoonmaakbedrijf. Omdat daar een personeelstekort was, werden op de nieuwste locatie drie maanden lang mensen ingezet die „binnen de EU mochten werken”, aldus Moos. Of dat de betreffende Filipijnse en Indonesische schoonmakers zijn, zegt hij niet.

Moos stelt dat hij geen signalen van misstanden heeft ontvangen, maar wil excuses maken als er toch iets fout is gegaan.

Influencers geschrokken van nieuws over Saints & Stars

Op sociale media wordt massaal gereageerd op het nieuws. Influencers en trainers met wie Saints & Stars samenwerkt, zeggen geschrokken te zijn van het nieuws. „Ik heb hier nooit iets van geweten of gezien, maar blij dat de waarheid eindelijk aan het licht komt”, reageert influencer Roos Hahn.

Ook influencer Paramitha spreekt zich uit. „De colonizer mindset is alive and well bij Saints & Stars.”

Crowdfundingactie

Ondertussen is een crowdfundingactie voor de getroffen schoonmakers gestart. Die leverde al meer dan 33.000 euro op. Een groep mensen die zich het lot van deze arbeidsmigranten aantrekt, is de inzameling begonnen. „We staan in contact met de getroffen werkers. Het opgehaalde bedrag zal onder hen worden verdeeld”, schrijven ze op de GoFundMe-pagina.

