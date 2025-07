Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man rijdt met auto in op gemeentehuis Hoogeveen, auto vat vlam

Een man is in de nacht van zondag op maandag rond 02.40 uur met zijn auto op de gevel van het gemeentehuis van Hoogeveen ingereden. De auto vatte daarop vlam.

De 42-jarige man uit Elim is kort na het incident in de omgeving van het Raadhuisplein aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting en vernieling en zit vast voor verhoor. Of de man een bekende is van de gemeente, weet een gemeentewoordvoerster niet. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.

De deur van het gemeentehuis is door de aanrijding ontwricht geraakt. Voor bezoekers is daarom een omleidingsroute ingesteld. „Dat loopt allemaal prima”, aldus de woordvoerster. De dienstverlening ondervindt volgens haar geen hinder van het incident.

ANP

