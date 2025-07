Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Code oranje in drie provincies om zwaar onweer en grote hagelstenen

Het KNMI heeft voor de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg code oranje uitgeroepen om zware onweersbuien. De waarschuwing geldt van 15.00 uur tot 19.00 uur voor Limburg en van 16.00 uur tot 20.00 uur voor Overijssel en Gelderland.

Vooral in de grensregio’s kan er veel neerslag vallen, zegt een woordvoerder. Daar kunnen hagelstenen ter grootte van drie centimeter vallen, waarschuwt het KNMI. Naast zware onweersbuien is er ook kans op zeer zware windstoten tussen 75 en 100 kilometer per uur en veel regen in korte tijd. De buien kunnen zich snel ontwikkelen. Er is verder kans op overlast voor het verkeer, buitenactiviteiten zoals watersport en evenementen. Door blikseminslag is er kans op brand en schade. Voor de provincies Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe, Utrecht en Flevoland geldt code geel voor het verwachte onweer.

Voordat het gaat onweren is in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg ook nog code oranje van kracht om de hitte. Landinwaarts wordt het tropisch warm met in het zuidoosten en oosten maximumtemperaturen van 35 tot 37 graden. Woensdagmiddag en -avond koelt het eerst in het westen en later ook in het oosten af. De buien trekken naar verwachting in de avond naar Duitsland weg.

ANP

