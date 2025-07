Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je kunt nu kijken in de Koninklijke Stallen (maar slecht nieuws over de paarden)

Zin in een zomeruitje en zit je (nog) niet in het buitenland? Denk dan eens aan de Koninklijke Stallen met de koninklijke paarden in Den Haag. Of nou ja, eigenlijk zonder de edele viervoeters.

Vanaf morgen (woensdag) tot en met 3 augustus zijn de Koninklijke Stallen open voor publiek en dat geldt ook voor Paleis Noordeinde. Zomeropenstellingen zijn er wel vaker, maar we moeten je er op deze plaats ook even op wijzen dat de paarden wat minder in beeld zullen zijn dan eerder het geval was. Daarom ‘moeten’ we het nu even doen met stalmeester Hans Veenhuizen in bovenstaande video. Wil hij vertellen welke paarden tot de favorieten van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane behoren? Mwah, valt tegen.

(Chagrijnige) paarden minder goed te zien

Allemaal leuk en aardig, die Koninklijke Stallen en koetsen (er zullen vast heel veel mensen gaan kijken), maar misschien zijn we toch wat meer benieuwd naar die paarden. Van welk paard viel kroonprinses Amalia bijvoorbeeld af?

Maar goed, de paarden in de Koninklijke Stallen bij paleis Noordeinde zijn dit jaar tijdens de openstelling voor het publiek een stuk minder goed te zien. Na eerdere open dagen bleek dat de paarden chagrijnig werden van de tienduizenden passanten. Daardoor is besloten dat de dieren alleen nog van een afstand te bekijken zijn.

Grote belangstelling

Tijdens de laatste drie jaarlijkse openstellingen liepen 40.000 passanten langs de paarden. „Dat is veel, ook voor een paard”, aldus Hans Veenhuijzen, stalmeester van het Koninklijk Staldepartement. Hij zag het gemoed van de dieren veranderen, ook zag hij ze met hun achterste naar de mensen staan. „Allemaal tekenen dat paarden zich niet senang voelen.”

De boxen waar het publiek langsloopt, zijn dus leeg. „Een paard moet zich veilig voelen in zijn box. Dat is een stukje dierenwelzijn waar wij ook mee bezig zijn, dus we vonden: dit moeten we anders inrichten.” Alleen als een dier het hoofd uitsteekt, is het te zien.

