Kans op wateroverlast door zware buien, code geel in twee provincies

Er is vanochtend in Flevoland en Friesland kans op wateroverlast door zware buien, waarschuwt het KNMI. Vannacht vielen zware buien en vanochtend is daar ook nog kans op. Voor die twee provincies geldt dan ook code geel.

Het weerinstituut geeft code geel vanwege buien af als er kans is op overlast en schade in en rond het huis. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld het onderlopen van kelders en tuinen. Ook het verkeer kan last hebben van de zware regenval.

Het KNMI had eerder ook Noord-Holland betrokken bij de afgifte van code geel. Voor die provincie geldt de waarschuwing inmiddels niet meer. Benieuwd waarvoor de verschillende codes staan en wanneer ze worden afgegeven? Dat vertelde Metro je eerder.

Code geel geldt vooralsnog tot 09.00 uur op maandagochtend.

