Job Knoester haalt uit naar Yeşilgöz: ‘NAVO-top was narcistische politiek’

VVD-leider Dilan Yeşilgöz schoof gisteravond aan in talkshow De Oranjezomer en het onderwerp in de video hierboven is eens niet ‘Douwe Bob’. Nee, ze sprak over bezuinigingen die het demissionaire kabinet nog zou kunnen uitvoeren. Een andere gast, advocaat Job Knoester, sprong uit z’n vel.

De Oranjezomer werd gisteravond voor het eerst gepresenteerd door Thomas van Groningen. Na Johnny de Mol is hij wekenlang de tweede vervanger van Hélène Hendriks, die herstelt van een operatie. Van Groningen kon bij z’n debuut Dilan Yeşilgöz verwelkomen en over bezuinigingen beginnen. Die zijn nodig, maar op welke terreinen?

Yeşilgöz en Douwe Bob

Het was weer eens wat anders dan waar het de hele week over ging: Dilan Yeşilgöz vs Douwe Bob. De artiest weigerde vorige week op te treden op een voetbalevenement voor Joodse kinderen. De aanwezigheid van pro-Israëlische posters en pamfletten op het terrein van voetbalclub AFC in Amsterdam gingen hem te ver. Yeşilgöz reageerde op X met: „Tachtig jaar na ‘Dit nooit meer’ gebeurt het weer (…) Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Het zal het nieuws niet eens halen. Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht.”

Nadat het stof over de tweet gedaald was, wilde Yeşilgöz koffie drinken met Douwe Bob om hem in de ogen te kijken en rustig te praten. Daar had de zanger geen zin in, hij wilde excuses.

Job Knoester wiebelt op z’n stoel

Terug naar de bezuinigingen, aan tafel in De Oranjezomer op SBS6. „De overheid is heel groot geworden in Nederland. Wij (de VVD, red.) zullen kijken waar het allemaal wat minder kan en dat kan op een flink aantal plekken”, probeerde Yeşilgöz het even. Voor zij op verzoek van Thomas van Groningen voorbeelden kon geven, zat Job Knoester al te wiebelen in z’n stoel.

183 miljoen en de stad ligt nog steeds dicht, Den Haag.

De jurist zei onder meer: „Je had die NAVO-top gewoon niet moeten doen. Dan had je daar heel veel geld aan overgehouden. 183 miljoen euro en de stad ligt nog steeds dicht, Den Haag. Ik moet vanaf Den Haag nog steeds omrijden om hier naartoe te kunnen komen. Het is verschrikkelijk.” Dilan Yeşilgöz probeerde er nog tussen te komen, maar dat lukte niet.

Knoester vindt dat de focus in Den Haag vooral op de politici zelf ligt: „Het is echt narcistische politiek, het is echt schandalig! 183 miljoen euro omdat wij dan de mooie sier maken. Dan kan de koning die Trump ontvangen, het is echt een gekkenhuis.” Kijk naar de video om te horen of de VVD-leider toch nog iets kon inbrengen.

