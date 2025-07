Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na borstamputatie kwamen er klachten over uiterlijk Jacky Roozen (64) in zwembad: ‘Vind dat heel moeilijk’

In een video van RTV Noord was onlangs Jacky Roozen (64) uit Zoutkamp te zien. Zij had in 2022 voorstadium van borstkanker in haar linkerborst en als gevolg zijn haar beide borsten geamputeerd. Toen zij echter koos voor zwemmen als herstelmethode en dat zonder topje deed, omdat het wondgebied erg pijnlijk is, kwamen er klachten. Met tranen in haar ogen vertelt ze hoe onbegrijpelijk dat is: „Hoe kun je je nou schamen voor zoiets verdrietigs, dat je overkomt?” Bij Nieuws van de Dag wordt het voorval besproken.

Jacky vertelt aan RTV Noord dat ze na de amputatie ging herstellen en revalideren, maar dat ze vastliep in het herstelproces. „Er werd mij gezegd dat zwemmen het beste was om te herstellen, omdat die borstkas heel vast zit, het voelt net alsof er beton in gestort is.” Omdat beide borsten bij de vrouw geamputeerd zijn, en de huid onder de littekens nog erg pijnlijk is, vroeg ze het zwembad of het oké was dat ze alleen in een broekje zou zwemmen, met ontbloot bovenlijf. Dat was prima, tot er iemand klaagde.

Met een brok in haar keel vertelt Jacky: „Het begint met één iemand, ik vind het heel moeilijk, die klaagt over hoe ik eruitzie. Dat blijft me raken. Hoe kun je klagen over zoiets? Als iemand een been mist, hoe kan ik zeggen: dat wil ik niet zien?”

‘Moet mijn littekens bedekken’

Jacky mag blijven zwemmen bij het zwembad, maar dan moet ze ‘haar littekens bedekken’. „Zo zeggen ze het niet, ik moet mijn bovenlichaam bedekken, omdat ik me aan de kledingvoorschriften moet houden. ‘Topless’, dat woord, dat is eigenlijk niet meer op mij van toepassing. Dat gaat over borsten en tepels, ik heb daar alleen vel, krassen en littekens.” Ze vertelt dat ze per se niet onder het mes wilde om alles ‘het oude’ te laten lijken. Naam: „Ik vind het heel naar hoe ik eruitzie, maar ik schaam me niet. Hoe kun je je schamen over zoiets verdrietigs, wat je overkomt?”

In het zwembad kreeg ze opmerkingen dat zij ‘verder in het proces’ zou zijn. Naam, met tranen in haar ogen: „Helemaal niet. Ik ben een vreemde in mijn eigen lijf en dat gaat nooit meer weg.” In de video hierboven kun je Jacky’s verhaal zien en horen.

Reacties