Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er is een fonds om je energierekening omlaag te krijgen, zo werkt het

Afgelopen mei kondigde toenmalig woonminister Mona Keijzer aan dat het kabinet 750 miljoen euro extra wil investeren in het Nationaal Warmtefonds. Uit dit fonds kunnen woningeigenaren geld lenen om hun woning te verduurzamen, en zo hun energierekening omlaag schroeven. Hoe gaat dit precies in z’n werk?

Steeds meer huishoudens komen in de knel door de hoge energieprijzen. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is in het leven geroepen om huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten te steunen. Maar waar die regeling mensen vooral kortstondig ademruimte geeft, wil het Nationaal Warmtefonds een langetermijnoplossing verzorgen.

💡 Nationaal Warmtefonds Het Nationaal Warmtefonds is een stichting zonder winstoogmerk, waar huiseigenaren minimaal 1000 en maximaal 28.000 euro kunnen lenen voor energiebesparende maatregelen. In 2024 hebben bijna 21.000 particuliere woningeigenaren een lening afgesloten bij het Nationaal Warmtefonds, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook verstrekte het fonds 235 leningen aan VVE’s. Tweeënhalf jaar geleden is het fonds renteloze leningen gaan aanbieden voor mensen met lage en middelhoge inkomens. Daardoor maken lage inkomensgroepen hier veel meer gebruik van. Vorig jaar was 58 procent van de verstrekte leningen zonder rente.

Voor wie is het Nationaal Warmtefonds?

Katinka Huiberts, bestuurslid van het Nationaal Warmtefonds, legt aan Metro uit dat het fonds zowel leningen aan particuliere woningeigenaren als aan VVE’s verstrekt. „Zo goed als iedere woningeigenaar komt in aanmerking voor een lening bij ons. 75-plussers of mensen met BKR-coderingen die ergens anders niet aan de bak komen, komen dat bij ons wel.”

Of en hoeveel rente je voor de lening betaalt, hangt af van je inkomen. „Voor mensen die een verzamelinkomen hebben tot 60.000 euro, geldt dat ze tegen 0 procent rente een lening bij ons krijgen.” Ook de hoogte van de lening is afhankelijk van het inkomen.

Voor mensen die niet genoeg ‘leenruimte’ hebben, wat inhoudt dat ze door hoge lasten onderaan de streep te weinig geld overhouden om de lening af te lossen, heeft het fonds een specifieke regeling. „Voor die mensen geldt dat zij tot 10.000 euro kunnen lenen en de eerste vijf jaar niet hoeven af te lossen. Na vijf jaar gaan we nog eens kijken hoe het ervoor staat. Als de situatie dan nog niet gewijzigd is, hoeven ze nog steeds niet af te lossen. Alleen als de woning verkocht wordt en er sprake is van overwaarde, willen wij graag dat iemand de lening aan ons terugbetaalt.”

Welke energiebesparende maatregelen zijn er?

De energiebesparende maatregelen die het fonds financiert kun je volgens Huiberts „zo gek niet bedenken”. „Sowieso een hele rij aan isolatiemaatregelen. Dakisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementglas, vloerisolatie. Maar ook zaken als warmtepompen, zonnepanelen, thuisbatterijen.”

Welke maatregel voor wie geschikt is, hangt helemaal af van de situatie. Maar dubbele beglazing zou volgens haar een goede eerste stap kunnen zijn. „Dat is overzichtelijk en levert zoveel extra comfort op in je woning.”

Energierekening omlaag

Een belangrijke reden om te verduurzamen, is een lagere energierekening. „Verbruik je minder energie, dan gaan je kosten naar beneden. Op de manier zoals wij werken, biedt het een structurele oplossing. Het is hartstikke goed dat het Noodfonds bestaat om mensen uit de brand te helpen, maar dat is eenmalig. Als je gaat isoleren, gaan de energiekosten structureel naar beneden.”

Maar het mes snijdt volgens Huiberts aan twee kanten. „Het comfort in je huis gaat ook omhoog. En uiteindelijk wordt je woning negen van de tien keer ook meer waard, omdat het energielabel naar beneden gaat.”

Niet geneigd tot lenen

Huiberts ziet dat mensen soms huiverig zijn om een lening af te sluiten. „In tegenstelling tot andere landen zijn mensen in Nederland over het algemeen niet extreem geneigd tot lenen. Mensen die in wat lagere inkomensgroepen zitten, zijn nóg huiveriger. In de basis is dat ook slim, dat je niet overal maar leningen afsluit.”

Ze snapt de scepsis. „Maar in ons geval zijn de voorwaarden gunstig. Het is een soort van ‘too good to be true’. En toch is het waar en zijn er geen kleine lettertjes. Overweeg dus op z’n minst of het een goed idee is. Dat is niet altijd zo, maar vaak wel.”

‘Het is even gedoe’

Nog iets wat mensen vaak tegenhoudt: ze vinden het te veel ‘gedoe’. Ook dat begrijpt Huiberts. „Je kunt de lening online afsluiten, dus in die zin is het heel laagdrempelig. Maar het blijft een lening. We willen dus wel een aantal dingen van je weten, zoals je inkomen. Ik kan het niet mooier maken dan het is, dat is even gedoe.”

Voor wie alle benodigde informatie bij de hand heeft, kan het in een paar weken geregeld zijn. „Het hangt een beetje van je persoonlijke situatie af. Soms hebben we meer gegevens nodig. Dan duurt het natuurlijk weer langer.”

Hoeveel kun je besparen op je energierekening?

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag hoeveel je maandelijks op je energierekening kunt besparen. Huiberts: „Het is natuurlijk heel afhankelijk van de staat van de woning, hoe hoog nu de rekening is en welke maatregelen iemand neemt. Maar beginnen bij het isoleren van je woning is altijd een goed idee. Dat kan een besparing van een paar tientjes opleveren, maar er zijn ook woningen waarbij de besparing in een maand zo 60, 70 en soms wel 100 euro is. Dat is natuurlijk echt wel veel geld.”

Huiberts benadrukt dat het fonds er echt alleen is voor de lening. Je zult dus zelf op zoek moeten naar een installateur of aannemer. Maar de stichting bemoeit zich niet met deze keuze. „Het voordeel daarvan is dat je met de installateur bij jou in het dorp kunt samenwerken.”

De pot voor het Noodfonds bleek eind april binnen een paar dagen leeg. Zitten er bij het Warmtefonds ook grenzen aan hun hulp? „In theorie wel, maar in de praktijk eigenlijk niet.”

Reacties