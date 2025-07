Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Enschede verbiedt fatbike uit het centrum: volgen meer steden?

De fatbike is razend populair, vooral onder jongeren. Maar in Enschede hebben ze er genoeg van. Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt Enschede de eerste stad in Nederland waar de fatbike uit het centrum wordt geweerd.

Het winkel- en horecagebied van Enschede, het zogeheten stadserf, wordt binnenkort een fatbikevrije zone. De gemeenteraad stemde gisteravond vrijwel zeker in met een verbod. Het doel: meer veiligheid en minder overlast. Maar of dit juridisch standhoudt, dat is nog niet helemaal zeker.

Waarom wordt de fatbike aangepakt?

Fatbikes zijn niet voor niets een grote hype, vooral onder jongeren. Met hun brede banden en elektrische ondersteuning vliegen ze door de straten. Maar dat zorgt ook voor problemen. Vooral in drukke voetgangersgebieden zoals het Enschedese stadserf, waar jongeren geregeld slingerend en bellend tussen de winkelende mensen door zoeven.

Metro sprak eerder met verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen over de opkomst van de fatbikes, en wat dat met jongeren doet.

Volgens de gemeente zijn fatbikes vaak opgevoerd, onverzekerd en eigenlijk meer scooters dan fietsen. Gevaarlijke situaties stapelen zich op: mensen schrikken, worden bijna aangereden of moeten opzij springen om de snelle fietsen te ontwijken. Enschede wil daar nu paal en perk aan stellen via een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Juridische hobbels: is het verbod op fatbikes wel haalbaar?

Toch is het nog maar de vraag of het verbod op de fatbike juridisch overeind blijft. Er zijn geen landelijke regels die specifiek gelden voor fatbikes. In de wet is het namelijk ‘gewoon’ een elektrische fiets, net als elke andere e-bike.

Juristen waarschuwen dat het lastig wordt om een duidelijke definitie te geven van wat precies een fatbike is. Fabrikanten kunnen met kleine aanpassingen aan frame of banden makkelijk om regels heen fietsen. En omdat Europese regels boven lokale afspraken gaan, kan een rechter het verbod zomaar van tafel vegen.

Vergelijkbare gevallen tonen aan dat het soms wél lukt: denk aan het verbod op de bierfiets in Amsterdam. Maar dat vraagt om een heel nauwkeurige formulering van de regels.

Overlast of onderbuikgevoel?

Opvallend is dat de gemeente Enschede geen harde cijfers heeft over het aantal ongelukken met fatbikes. Het gaat vooral om overlast en gevaarlijke situaties die maar net goed aflopen. En die zijn natuurlijk lastig te meten. Wel regent het al langer boetes in verschillende steden als het gaat om de populaire fietsen. Vooral deze steden springen eruit, schreef Metro eerder.

Critici stellen dat het verbod eerder symboolpolitiek, oftewel vooral bedoeld om een signaal af te geven, is dan echte noodzaak. Waarom niet gewoon beter handhaven op opgevoerde fietsen en roekeloos gedrag? Dat zou mogelijk hetzelfde effect hebben zonder een juridisch wankele maatregel.

Tegelijkertijd wijst Enschede op een eerder succes: ook scooters zijn eerder uit het stadserf verbannen en dat heeft gewerkt. Met intensieve controles verdwenen de scooters vrijwel helemaal. De hoop is dat hetzelfde gebeurt met de fatbike.

Verbod op de fatbike: volgen meer steden?

De grote vraag is natuurlijk: blijft het verbod op fatbikes bij Enschede of gaan meer steden deze lijn volgen? In andere gemeenten, zoals Amsterdam en Hengelo, zijn eerder pogingen gedaan om fatbikes te weren. Tot een echt verbod kwam het echter niet.

Toch groeit de onvrede in veel steden over de opmars van deze snelle tweewielers. Overlast, gevaar en de moeilijkheid van handhaving worden overal gevoeld. Het zou dus zomaar kunnen dat als Enschede voet bij stuk houdt, andere steden hun voorbeeld volgen. Misschien is dit pas het begin van strengere regels voor deze populaire fietsen.

