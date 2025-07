Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waakhond wil einde maken aan ‘grootste ergernis van consumenten’: ongewenste verkooptelefoontjes in de ban

Als het aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ligt, komt er binnenkort een einde aan ‘een van de grootste ergernissen van consumenten’. De waakhond gaat de controles op telemarketing verscherping, in de hoop een einde te maken aan ongewenste verkooptelefoontjes.

Hoewel er steeds strengere regels zijn op telefonische verkoop door telecom- en energiebedrijven, ontvangt de toezichthouder nog veel klachten over ongewenste verkooptelefoontjes. Als een bedrijf je iets via de telefoon wil verkopen, dan moet je daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. Het bedrijf moet dit ook kunnen aantonen, maar meerdere bedrijven houden zich niet aan deze regel, tot grote frustratie van de ACM.

Deadline voor bedrijven

Om die reden hebben bedrijven nu een deadline gekregen: ze krijgen tot 1 juli de tijd om ervoor te zorgen dat ze zich aan de regels houden. Na deze datum gaat ACM controleren of ze dat ook daadwerkelijk doen. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze voldoende stappen hebben gezet om te voldoen aan de geldende telemarketingregels. Doen ze dit niet, dan kunnen er boetes en dwangsommen volgen. „Al te lang is telemarketing een van de grootste ergernissen van consumenten”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. „Ongewenste verkooptelefoontjes is het probleem waarover wij de meeste meldingen ontvangen. Onze aanpak is erop gericht om aan deze ergernis een einde te maken.”

Welke regels gelden er allemaal voor telemarketing?

De controles richten zich vooral op telemarketing door telecom- en energiebedrijven, omdat in deze sectoren de telemarketingregels het vaakst worden overtreden. Maar de regels gelden uiteraard ook voor bedrijven in andere sectoren die gebruikmaken van telefonische werving, zo benadrukt de ACM. Naast het verkrijgen van voorafgaande toestemming, zijn er ook inhoudelijke eisen waar een verkoopgesprek aan moet voldoen. Zo moeten bellers duidelijk maken namens welk bedrijf zij bellen, wat de reden van het telefoontje is en wat het aanbod inhoudt. Deze regels gelden voor alle bedrijven die telefonisch natuurlijke personen benaderen, zowel consumenten als zelfstandig ondernemers.

Wat kun je zelf doen om een einde te maken aan ongewenste verkooptelefoontjes?

Vind jij de vele verkooptelefoontjes ook zo hinderlijk? Dan is het belangrijk dat je dit aangeeft bij het bedrijf dat belt. Dat kun je doen door simpelweg te zeggen: ‘ik wil dat u mij niet meer belt’. Het bedrijf in kwestie mag je dan niet meer bellen. Houdt het bedrijf zich hier niet aan? Dan is het belangrijk om hier een melding van te maken ACM ConsuWijzer. Deze meldingen spelen een belangrijke rol in het opsporen van overtreders en in het effectief handhaven van de regels. Daarnaast kun je zelf ook contact leggen met het bedrijf en zeggen dat je niet meer gebeld wilt worden. Dit kan telefonisch, per brief of via e-mail.

