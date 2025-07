Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste regionale hittegolf van het jaar: Eindhoven tikt 30,6 graden aan

De zomer laat zich deze week van haar heetste kant zien. Met 30,6 graden in Eindhoven deze ochtend, is de eerste regionale hittegolf van 2025 officieel een feit en dat terwijl de thermometer later vandaag zelfs boven de 35 graden kan uitkomen.

Volgens meteoroloog Donny de Koning van Weeronline is daarmee ook een tweede mijlpaal in zicht: „Als het kwik echt richting de 35 graden gaat, noteren we voor het eerst in bijna drie jaar een ‘zeer hete dag’. Dat is uitzonderlijk voor begin juli.”

Heb je nog plannen voor deze zomer trouwens? Nederlanders gaan veel meer op vakantie in eigen land, werd vanmorgen bekend.

Zo verliep de aanloop naar de hittegolf

De tropische temperaturen zijn niet uit de lucht komen vallen. Al sinds afgelopen vrijdag stijgt de temperatuur dagelijks tot zomerse waarden boven de 25 graden. Zaterdag was het opnieuw warm, en zondag werd met 30,1 graden de eerste tropische dag aangetikt. Gisteren ging daar nog een schepje bovenop met 32,3 graden. Vandaag is de derde dag boven de 30 graden en dus mogen we officieel van een regionale hittegolf in Eindhoven spreken.

„Het zuidoosten van het land loopt duidelijk voor op de rest”, zegt De Koning. „Morgen verwachten we dat ook op andere plekken, vooral in het zuiden, oosten en midden van het land, aan de voorwaarden wordt voldaan.”

☀️ Wat is een hittegolf eigenlijk? Niet elke warme week is direct een hittegolf. Volgens het KNMI is er pas sprake van als het minstens vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer is, waarvan er minimaal drie dagen boven de 30 graden moeten uitkomen. Voor een officiële landelijke hittegolf moet dit in De Bilt gebeuren. Als het alleen in andere regio’s gebeurt, zoals nu in Eindhoven, spreken we van een regionale hittegolf.

2024 bleef opvallend koel

Opvallend genoeg telde Nederland vorig jaar helemaal geen hittegolf. Geen officiële, maar ook geen regionale. En dat is uitzonderlijk: „We moeten terug naar 2011 voor het vorige jaar zonder enkele hittegolf”, aldus De Koning. „Dat maakt deze huidige hittegolf extra bijzonder. Het is bijna alsof de zomer een inhaalslag maakt.”

De laatste keer dat ergens in Nederland een hittegolf werd genoteerd was in september 2023, toen delen van het zuiden en oosten te maken kregen met een lange nazomer. In totaal telde 2023 drie regionale hittegolven, maar De Bilt bleef telkens net onder de grens voor een officiële landelijke hittegolf.

Verschil in het binnenland en aan de kust

Niet elke regio is even gevoelig voor hittegolven. Aan de kust is het door de invloed van zee een stuk koeler. Op Schiphol zijn er sinds 2000 slechts acht gemeten. Op de Waddeneilanden blijft de teller steken op één: op Terschelling en Vlieland werd alleen in juli 2019 een hittegolf genoteerd.

Andere cijfers zien we in het zuiden. In Eindhoven is dit al de 25e hittegolf sinds 2000. Limburg spant de kroon: het meetstation in Arcen noteerde al dertig hittegolven in deze eeuw. De verwachting is dat daar morgen nog eentje bij komt. „De omstandigheden zijn perfect voor een nieuwe regionale hittegolf in het zuiden”, zegt De Koning. „Zolang de wind rustig blijft en er geen bewolking opduikt, is het eigenlijk een kwestie van tijd.”

Reacties