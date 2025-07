Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste helft zomer was op twee na warmste ooit gemeten

De eerste helft van de zomer in Nederland is tot nu toe de op twee na warmste ooit sinds het begin van de metingen. Dat meldt Weeronline. Met een gemiddelde temperatuur van 18,6 graden tegen 16,7 normaal verloopt de zomer tot dusver zeer warm. Alleen in 1976 en 2023 was het de eerste helft nog warmer.

Ook het aantal zonuren was hoog. Zo was het met 410 zonuren zeer zonnig tegen normaal 316 uren. De gemeten neerslag van 107 millimeter week niet af.

De zomer begon met de op één na warmste junimaand sinds het begin van de metingen. Ook juli is tot dusver een warme maand met temperaturen rond de 19,1 graden tegen gemiddeld 17,7 graden.

Extreem hoge temperaturen deze zomer

De eerste helft van de zomer telde 34 warme dagen met maximumtemperaturen van 20 graden. In De Bilt zijn er vijf tropische dagen gemeten met temperaturen van minstens 30 graden.

In juli begon de maand met extreem hoge temperaturen. Toen werden ook meerdere hitterecords verbroken. In Maastricht werd het op 2 juli zelfs 39,0 graden, wat zo vroeg in de maand nog nooit werd gemeten. Het record voor de eerste tien dagen van juli stond op 38,2 graden en werd gemeten op 2 juli 2015. In De Bilt werd het op 1 juli 35,5 graden. Niet eerder was het begin juli zo warm.

De eerste officiële hittegolf sinds augustus 2022 was daarmee ook een feit. Voor een hittegolf moet het op minstens vijf zomerse dagen 25 graden of warmer zijn, waarbij het op minstens drie van die dagen tropisch warm wordt met 30 graden of meer.

Wisselvallig weer tijdens de zomervakantie

Wie de zomervakantie in eigen land doorbrengt, moet rekening houden met warmere en tegelijkertijd wisselvallige omstandigheden. Volgens Weeronline knapt het vanaf komend weekend, als alle schoolgaande kinderen vrij zijn, flink op en wordt het tussen de 25 en 30 graden.

Morgen wordt het het warmst, aldus het weerbureau. Met een verwachte 26 tot 29 graden, zou het in het zuidoosten ook nog 30 graden kunnen worden. Wat later op de dag maakt de zon plaats voor stapelwolken en is er lokaal een regen- of onweersbui mogelijk. Dat weer schuift door naar de volgende dag, waarbij met 24 tot 26 graden ook de temperatuur iets inlevert.

Voor volgende week wordt met soortgelijke omstandigheden rekening gehouden. Dagelijks kans op buien, afgewisseld door droge en zonnige momenten en waarden die schommelen tussen 21 en 25 graden, voorspelt Weeronline.

