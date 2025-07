Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden Nederlandse mannen reizen per jaar naar het buitenland voor kindersekstoerisme: ‘Verbaast me niet’

Elke dag reizen zo’n 55 Nederlandse mannen via Schiphol naar het buitenland, en zij gaan niet zomaar op vakantie. Zij doen aan sekstoerisme, waarbij mannen naar een specifiek land afreizen om seks te hebben met vaak minderjarige meisjes. Nieuws van de Dag spreekt erover in de video hierboven.

Yolante Cabau komt hier met haar stichting Free a Girl voor op en laat zien in welke omstandigheden dit plaatsvindt. Ze reist af naar Nepal. Cabau: „Deze meisjes worden uit het zicht gehouden, tot er een klant met genoeg geld langskomt.” Ze probeert dit met een verborgen camera aan te tonen. „Er komen meteen meisjes op de mannen af”, vertelt Cabau over de mannen waarmee zij undercover is. „Ze gaan op hun schoot zitten en het gaat gepaard met een hoop erotiek. Eén van de meisjes vertelt dat ze nog maar 15 jaar is en dat er nog jongere meisjes in het pand aanwezig zijn.”

Nederlandse mannen naar buitenland voor kindersekstoerisme

Per jaar gaat het om 20.000 Nederlandse mannen die zich aan dit soort ’toerisme’ schuldig maken. Verslaggever Marcel Vink van De Telegraaf zegt bij Nieuws van de Dag dat dit cijfer hem niet verbaast. „Als je in deze periode met het vliegtuig naar Zuidoost-Azië gaat, weet je bijna wel zeker dat daar iemand inzit die zich hier schuldig aan wil of gaat maken.” Hij noemt landen als Thailand of de Filipijnen waar dit regelmatig voorkomt.

Volgens Vink zwaaien Nederlandse mannen in die landen met (veel) geld, waardoor veel mannen ongestoord hun gang kunnen gaan. „Het zijn vaak mensen die zoveel geld heel goed kunnen gebruiken.”

