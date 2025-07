Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijna geen drinkwater in Friesland: kan dit elders in Nederland ook gebeuren?

In delen van Friesland kwam vanochtend nauwelijks drinkwater uit de kraan. Drinkwaterbedrijf Vitens meldde een storing bij een van de productielocaties, met gevolgen voor onder andere Súdwest-Fryslân, Harlingen, Franeker en omgeving. Kan zoiets ook in andere delen van Nederland voorkomen?

Zo’n 15.000 huishoudens in Friesland hebben een lagere waterdruk door de storing, meldt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf. De storing is ontstaan door een spontane leidingbreuk. Inmiddels is die breuk gerepareerd, maar het duurt volgens de woordvoerder nog even voordat de druk terug is.

Kan drinkwaterstoring ook op andere plekken in Nederland gebeuren?

We hoeven niet bang te zijn dat alle Nederlandse kranen ineens droog staan. Storingen zoals die in Friesland zijn meestal lokaal en beperkt van omvang. In veel delen van het land is het netwerk robuust opgebouwd, met meerdere toevoerpunten, bufferbekkens en noodvoorzieningen. Dankzij goede planning en beleid is de kans op een grootschalige landelijke uitval klein.

Mocht het toch gebeuren dat er ineens geen drinkwater meer uit je kraan komt, dan komt die tijdelijke uitval volgens Veiligheidsregio IJselland waarschijnlijk door een waterleidingbreuk, zoals nu in Friesland aan de hand is, of door werkzaamheden, een stroomstoring waardoor pompen niet werken, of een cyberaanval of technisch probleem bij het drinkwaterbedrijf.

Wat kun je doen bij een storing?

Als er helemaal geen water uit je kraan komt of de waterdruk erg laag is, zijn er een paar dingen die je kunt doen. Controleer allereerst of de hoofdkraan openstaat. Die zit meestal in de meterkast of kruipruimte. Check bij buren en andere mensen in de omgeving of er bij hen ook geen water uit de kraan komt. In dat geval kan er sprake zijn van een storing die je niet met het opendraaien van de hoofdkraan kunt oplossen.

Houd de website www.waterstoring.nl in de gaten. Hier vind je een overzicht van actuele storingen en antwoorden op veelgestelde vragen. Je kunt hier ook zelf een storing melden.

Moet je je voorbereiden op een storing?

De overheid en drinkwaterbedrijven hebben noodplannen om storingen zo snel mogelijk op te lossen. Toch kan het in sommige gevallen even duren voordat er weer water is. Daarom is het belangrijk dat je de eerste 72 uur (3 dagen) zelfredzaam bent en voldoende drinkwater in huis hebt, geeft Veiligheidsregio IJsselland aan. Dat staat gelijk aan 6 liter water per persoon, maar vergeet daarbij ook de huisdieren niet.

Eerder vertelde Metro je al wat er in een noodpakket voor thuis zou moeten zitten.

Hoe lang duurt een drinkwaterstoring?

Meestal is zo’n storing binnen 24 uur opgelost. Duurt de storing langer dan 24 uur? Dan zorgen drinkwaterbedrijven, zoals Vitens, voor nooddrinkwater. Dat gebeurt via mobiele watertanks met tapkranen op verschillende plekken.

Soms komt er wel water uit je kraan, maar is het niet veilig om te drinken. In dat geval krijg je een NL-Alert met het advies om het water eerst drie minuten te koken.

Duurt de storing nog langer? Geen paniek. Drinkwaterbedrijven moeten ervoor zorgen dat er bij een stroom- of telecomstoring nog minimaal tien dagen lang water beschikbaar is.

Storing drinkwater binnen een paar uur opgelost

In het geval van Friesland laat Vitens weten dat het probleem naar verwachting in de loop van de middag is verholpen. Omdat het vooral gaat om een lagere waterdruk, kunnen mensen gewoon douchen, water drinken en wassen.

