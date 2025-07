Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgwekkende dreigmail doet de ronde: ‘Je krijgt zoutzuur in je gezicht’

Criminelen hebben weer een bijzondere manier gevonden om mensen af te persen. Volgens de Fraudehelpdesk gaat er momenteel een dreigmail rond waarin ontvangers voor een onmogelijke keuze worden gezet: als ze niet met cryptovaluta betalen, krijgen ze zoutzuur (acid) in hun gezicht gesproeid.

De dreigmail over zoutzuur zorgt bij ontvangers voor grote schrik. Zoutzuur wordt vaak gebruikt om ernstige verminkingen te veroorzaken en is vaak een vorm van wraak of afwijzing voor seksuele avances of huwelijksaanzoeken. Het is een sterk zuur dat bij huidcontact brandwonden kan veroorzaken en de ogen en luchtwegen kan irriteren. Bij inname kan het de keel en slokdarm ernstig beschadigen.

Dreigmail zoutzuur

In de dreigmail meent de verzender actief te zijn op het darkweb. Daar heeft hij of zij contact gehad met een door jou afgewezen ex-geliefde of een jaloerse (ex-) collega. Deze zoekt wraak en heeft de verzender benaderd om je levenslang te verminken door zoutzuur in je gezicht te sproeien. De enige manier om aan zo’n zoutzuur-aanval te ontkomen is door een bedrag in cryptovaluta (bijvoorbeeld LTC) te betalen.

‘Pure bluf’

De Fraudehelpdesk benadrukt dat de inhoud van de e-mail verzonnen is en dat het gaat om ‘pure bluf’. De werkwijze van de criminelen zou vergelijkbaar zijn met e-mails waarin gedreigd wordt met het verspreiden van erotische filmbeelden. Hoewel het kan lijken alsof de e-mail vanuit je eigen e-mailadres is verstuurd, is dat niet het geval. De criminelen maken gebruik van een systeem waarmee ze hun eigen e-mailadres kunnen verstoppen en in plaats daarvan jou e-mailadres laten zien. Dit wordt ook wel spoofing genoemd.

Wat moet je doen?

Mensen die een dergelijke mail ontvangen worden opgeroepen om een melding te maken bij de Fraudehelpdesk en de mail te verwijderen uit het postvak. De Fraudehelpdesk waarschuwde onlangs ook al voor visumfraude. Hier lees je wat dit is en hoe je het kunt voorkomen.

