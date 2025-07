Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gordel los en raam open: dit moet je doen als je auto in het water komt

Met het lekkere weer gaan we er meer op uit en vooral meer richting het water. Logisch, maar niet geheel zonder gevaren. De ANWB lanceert daarom een „bewustwordingscampagne” rondom wat mensen moeten doen als ze met hun auto te water raken.

In de kern komt het advies neer op: maak de gordel los, open de ruit en ga via die opening de auto uit.

Paar minuten totdat auto gezonken is

Voor de campagne deed de ANWB onderzoek, waarbij twee auto’s (een elektrische en een diesel) te water werden gelaten. Hieruit blijkt dat het een paar minuten duurt voordat de auto gezonken is. Elektrische ramen doen het nog even. Zelfs na tien minuten onder water werkte het „12V-boordnet nog steeds”, aldus de organisatie.

🚗 Zoveel automobilisten raken jaarlijks te water Jaarlijks raken in Nederland zo’n 750 tot 800 automobilisten te water. Vaak gebeurt dit door een stuurfout, gladheid of een medische noodsituatie. Ruim vijftig mensen overleven dat gemiddeld niet. Volgens Veilig Verkeer overlijdt meer dan twee derde door verdrinking en niet door de klap van het ongeluk zelf.

Help kleine kinderen eerst

Raakt je auto toch te water? Dan moet je direct je gordel openen of doorsnijden met iets scherps, bijvoorbeeld met het mesje van de veiligheidshamer. Daarna is het belangrijk om proberen het raam te openen en zo de auto te verlaten. In geval er kleine kinderen in de auto zitten, moeten die eerst geholpen worden, zo luidt het advies.

Werkt een raam niet, dan moet dat ingeslagen worden met een veiligheidshamer. Het beste is te slaan in een hoek van het raam want „dan breekt het glas het snelst”.

De campagne wordt ondersteund door de Verkeersveiligheidscoalitie, waarin onder meer verschillende grote gemeenten zitten, de BOVAG en de Vereniging Verkeersslachtoffers.

