‘Twee jaar dienstplicht voor asielzoekers, want ze vervelen zich nu’

Defensie in Nederland is op zoek naar duizenden en duizenden nieuwe mensen en dat is allesbehalve een eenvoudige klus. Ondernemer en opiniemaker Annemarie van Gaal had in Nieuws van de Dag gisteravond wel een oplossing: voer dienstplicht in voor asielzoekers.

Dienstplicht bestaat in ons land nog altijd, maar dan op papier. Jongeren worden niet daadwerkelijk voor het leger opgeroepen. Onder hen zijn wel jonge Nederlanders die het werken voor defensie zien zitten. Nieuws van de Dag (SBS6) sprak er onlangs een aantal toen het op de NAVO-top ging over een uitgavenverhoging voor defensie van 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een van de jongeren vond toen dat 8 procent nog beter zou zijn.

‘Twee jaar lang dienstplicht voor asielzoekers’

Meer geld dus voor defensie, maar wie moeten de taken uitvoeren? Er is – voor de toekomst – een schreeuwend tekort aan personeel. Annemarie van Gaal vindt dienstplicht voor asielzoekers, die in ons land verblijven, een goede idee. En dan twee jaar lang.

We laten asielzoekers jarenlang in een azc en heulen ze van hot naar her.

Van Gaal zegt, zoals je in de video hierboven kunt zien: „We zien dat de manier waarop we asielzoekers nu opvangen, gewoon niet werkt. We laten ze jarenlang in een azc en heulen ze van hot naar her. Ze kunnen niks doen, behalve lanterfanten en zich vervelen. Op die manier kweken we eigenlijk de bijstandsgerechtigde van de toekomst. Dat blijkt ook als je naar de cijfers kijkt.”

‘Iemand op de vlucht voor oorlog in het leger stoppen?’

Daar moet een einde aan komen, vindt Annemarie van Gaal: en daarom dienstplicht voor deze mensen invoeren. „Als asielzoekers binnenkomen en ze maken kans om hier te blijven, zou je kunnen zeggen: doe een maatschappelijke dienstplicht van twee jaar. Ze hebben 200.000 mensen nodig bij defensie. Waar halen ze die vandaan in een krappe arbeidsmarkt met 400.000 vacatures?”

Presentator Art Rooijakkers werpt een moeilijk punt op: „Ik probeer me voor te stellen dat als mensen op de vlucht zijn voor oorlog, dat je ze hier verplicht in een leger stopt.” Van Gaal: „Dat begrijp ik, maar bij defensie zijn natuurlijk tal van andere banen. In de administratie, in de organisatie, in de catering. Je hoeft niet die gevechtskant op te gaan.”

Alternatief op dienstplicht

Tweede Kamerlid Diederik Boomsma (NSC) is ook in de tv-studio aanwezig en vindt dat passiviteit in de azc’s niet goed is. Dienstplicht vindt hij daarbij een minder goede stap. „Ik ben ervoor dat asielzoekers een sollicitatieplicht krijgen. Het is heel belangrijk dat mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan, zodra zij duidelijkheid hebben. Voor asielzoekers in hun status in principe tijdelijk en je moet terug naar het land van herkomst zodra het daar weer kan. Daarom vind ik de dienstplicht minder voor de hand liggend.”

