Helaas: deze week even geen zomerweer (maar het wordt beter)

Na een vliegende start van de zomervakantie met heerlijk zomerweer krijgen we deze week te maken met wisselvalliger weer. Toch zijn er genoeg momenten waarop je prima naar buiten kunt.

„Het wordt even iets minder warm, maar zeker niet koud of herfstachtig”, zegt meteoroloog Manouk Vermeulen van Weeronline.

Weer begon goed deze week, maar stort nu (een beetje) in

De week begon wel meteen goed met nog één dagje zomerweer: gisteren liepen de temperaturen in het binnenland op tot zo’n 25 graden In het zuidoosten werd het met 27 graden nog wat warmer, terwijl het in het noordwesten met 23 graden net iets frisser bleef. „Typisch Hollands zomerweer met zon en stapelwolken”, aldus Vermeulen.

Maar vanaf vandaag krijgen we even een dipje in het zomergevoel en moeten we even afscheid nemen van het zomerweer. De temperatuur daalt naar zo’n 20 tot 22 graden en buien maken het weerbeeld onstuimiger. „Op dinsdag trekt in de loop van de middag en avond de wind aan, vooral aan de kust kan het stevig waaien”, legt Vermeulen uit. „Het zijn van die dagen waarop je beter een extra laagje meeneemt als je op pad gaat.”

Stranddag? Even goed plannen Wie richting de kust trekt, moet rekening houden met wat wind. „Aan zee is het koeler en staat een stevige bries. Voor zonaanbidders is dat wat minder fijn, maar surfers en kitesurfers kunnen hun hart ophalen.”

Gelukkig keert het zomerweer eind deze week weer terug

Vanaf donderdag keert het zomerweer langzaam terug. De buien verdwijnen grotendeels, de zon laat zich weer vaker zien en het wordt opnieuw warmer. Donderdag lopen de temperaturen op naar 22 tot 26 graden, vrijdag wordt het zelfs 27 graden in het oosten van het land.

„In het weekend kan het lokaal zelfs 28 graden worden”, voorspelt Vermeulen. „Het is dan perfect weer voor een dagje buiten, picknick, of strand. De wind is dan ook wat minder aanwezig dan eerder in de week.”

