Defensie wil oude NS-treinen ombouwen tot rijdende noodhospitaals vanwege actuele dreiging in de wereld

Defensie en de NS zijn in gesprek over een opmerkelijke samenwerking: de verkoop van 24 afgeschreven treinstellen die moeten worden omgebouwd tot mobiele ziekenhuizen. De oude wagons zouden vanaf 2026 ingezet kunnen worden als noodhospitaals voor het vervoer van gewonde militairen, mocht zich een grootschalige crisis voordoen.

De onderhandelingen maken deel uit van een bredere militaire operatie waarbij ook duizenden vrachtwagenchauffeurs mogelijk spullen naar Oost-Europa moeten gaan vervoeren. De aanleiding? De ‘actuele dreiging in de wereld’, aldus Defensie.

Vervoer voor militaire zorg

De treinstellen waarover het gaat, zijn volgens de NS rijp voor vervanging. In plaats van ze te verkopen aan buitenlandse partijen, onderzoekt de spoorwegmaatschappij nu of ze kunnen worden ingezet voor het leger. De gesprekken bevinden zich nog in een verkennende fase, maar Defensie spreekt van vergaande onderhandelingen.

Als het plan doorgaat, worden de treinen uitgerust met medische voorzieningen en omgebouwd tot rijdende hospitaals. Ze zouden gewonde militairen kunnen vervoeren van het front naar veiliger gebied: een functie die normaal alleen is weggelegd voor speciaal militair transport.

Eerder werd bekend dat het demissionaire kabinet akkoord is met een nieuwe uitgavennorm voor defensie: 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Oefenen in vredestijd

Volgens Defensie is deze stap onderdeel van een grote omslag. Het leger wil weer in staat zijn om grootschalige operaties uit te voeren, maar dat lukt alleen met hulp van de civiele sector. Daarom wordt er nu al geoefend, zodat Defensie in crisistijd kan terugvallen op bedrijven, infrastructuur en personeel buiten het leger.

Vorige week werd al bekend dat KLM reservisten gaat leveren die eventueel gevechtsvliegtuigen kunnen bemannen. Nu wordt de logistieke sector aangesproken en wordt er bij transportbedrijven en NS gekeken naar mogelijkheden.

Eerder konden miljoenen Nederlanders ook al een oproep van defensie verwachten, schreef Metro.

Eén groot ecosysteem

De samenwerking is onderdeel van het zogeheten Ecosysteem Logistiek, een uniek concept waarin Defensie strategische allianties sluit met tientallen bedrijven in transport, opslag en dienstverlening. Het idee: militaire slagkracht vergroten door gebruik te maken van bestaande civiele netwerken.

Het systeem bestaat uit vier hoofdonderdelen: transport, opslag, overslag en facilitaire diensten, en tientallen ‘deelkavels’. Voor elk onderdeel zoekt Defensie minimaal twee vaste partners, waardoor uiteindelijk honderden bedrijven betrokken kunnen raken.

Wat betekent dit voor Nederland?

Mocht het ooit tot een grootschalig conflict komen, dan moet alles klaarstaan: trucks, treinen, chauffeurs, piloten én medische infrastructuur. Nederland bereidt zich daar nu op voor. Niet door paniek, maar door plannen te maken en alvast te oefenen alsof het menens is.

De kans dat je binnenkort een noodhospitaal door het landschap ziet rijden is klein. Maar als het nodig is, staan ze dus klaar.

