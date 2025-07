Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijna helft jonge vrouwen ontwijkt bewust onveilige plekken

Een omweg maken om een donker steegje of verlaten plein te vermijden: bijna de helft van de jonge vrouwen doet het. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 45 procent van de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar weleens bewust een andere route kiest om onveilige plekken te vermijden.

Niet alleen jonge vrouwen, maar vrouwen van alle leeftijden geven vaker dan mannen aan dat ze bewust omrijden of omlopen uit veiligheidsgevoel. Zo doet 31 procent van de vrouwen boven de 65 dit ook nog. Bij mannen ligt dit percentage in alle leeftijdsgroepen rond de 20 procent.

Gevoel van onveiligheid voor vrouwen sterker in steden

Het gevoel van onveiligheid speelt sterker in stedelijke gebieden. Het CBS stelt dat 44 procent van de vrouwen die in grotere steden wonen, weleens omloopt in hun eigen buurt. In plattelandsgemeenten is dat 21 procent.

Jonge vrouwen geven daarnaast vaker aan dat ze zich in de avond onveilig voelen op straat. Ze houden hun sleutelbos in hun hand, checken constant hun omgeving of bellen iemand tijdens het lopen voor een verhoogd veiligheidsgevoel.

Openbare ruimtes ontworpen vanuit een mannelijke standaard Volgens een rapport van de Hogeschool Inholland wordt de openbare ruimte vaak ontworpen vanuit een mannelijke standaard. Jonge vrouwen gebruiken die ruimte anders: zij zoeken sociale controle, overzicht en voorzieningen op. Ontbreekt dat, dan leidt dat tot gevoelens van onveiligheid en ontwijkgedrag.

Telefoon in de hand een potentieel redmiddel

Eerder schreef Metro ook al over hoe ruim de helft van de Nederlandse vrouwen (57 procent) haar telefoon bewust in de hand houdt als zij alleen in het donker over straat gaat. Slechts 21 procent van de mannen doet dat. Voor vrouwen is een telefoon in de hand houden een potentieel redmiddel: je kunt snel het alarmnummer of een vriend/familielid bellen als je lastig wordt gevallen.

Maar ook dient de telefoon soms als ‘prop’. Loop je langs een donker steegje, of voel je je niet op je gemak: doen alsof je iemand belt. Veel vrouwen zeggen dat ze dat doen om een mogelijke aanvaller af te schrikken.

De voorzorgsmaatregelen beperken zich niet alleen tot buiten. Ook thuis nemen vrouwen meer voorzorgsmaatregelen dan mannen. Ze zijn volgens het CBS minder snel geneigd om ’s avonds de deur open te doen en zijn vaker bang om slachtoffer te worden van criminaliteit in hun eigen buurt.

Reacties