Nieuwe bagagetarieven bij KLM, terwijl EU strengere regels wil invoeren

Rond de zomervakantie gaat het vaak over reizen, en vliegen hoort daar voor velen bij. Klachten over bagage zijn bijna standaard geworden: je moet extra betalen of je mag het niet meenemen. Om deze onduidelijkheid en oneerlijkheid aan te pakken, wil de Europese Unie hier een einde aan maken. Toch voeren sommige luchtvaartmaatschappijen ondertussen nog steeds veranderingen door in hun bagagebeleid.

Luchtvaartmaatschappijen passen steeds vaker hun bagagetarieven aan: hoe kleiner je tas, hoe goedkoper, en hoe groter, hoe meer je betaalt. KLM is de nieuwste maatschappij die deze prijzen wijzigt. Sinds 1 juli test KLM het ‘basic’ tarief, waarbij je alleen een klein accessoire onder de stoel mag meenemen, wat volgens hen voordeliger is.

Nieuwe regels bagage KLM

KLM biedt momenteel de tarieven ‘light’, ‘standard’ en ‘flex’ aan, en vanaf dinsdag is daar ook ‘basic’ bijgekomen. Tickets met dit nieuwe tarief zijn vanaf 1 juli te koop en gelden voor vluchten vanaf woensdag 10 september.

Passagiers die het ‘basic’ tarief boeken, mogen één kleine tas meenemen, zoals een laptoptas of een kleine rugzak, die onder de stoel voor hen past. De maximale afmetingen van deze accessoire zijn 40 x 30 x 15 centimeter, meldt Hart van Nederland.

Goedkoper vliegen met basic-tarief

Een woordvoerder van KLM licht het besluit toe: „Tegenwoordig nemen passagiers meer bagage mee aan boord, waardoor het personeel regelmatig voor het probleem staat dat er te weinig ruimte is in de bagagevakken. Hierdoor moet bagage op het laatste moment naar het ruim worden verplaatst, wat soms vertragingen veroorzaakt. Met deze proef wil KLM onderzoeken of minder bagage aan boord zorgt voor een soepelere reiservaring.”

Volgens de luchtvaartmaatschappij vlieg je goedkoper met het nieuwe tarief, maar hoeveel korting je precies krijgt, is niet duidelijk. Een voorbeeld is de vlucht van Amsterdam naar Helsinki van 10 tot 18 september: het basic tarief is dan 10 euro goedkoper dan het light tarief. Dit tarief lijkt op de bagageregels van maatschappijen zoals Ryanair, waar je juist extra betaalt voor meer bagage, benadrukt Hart van Nederland.

Nieuwe regels Europese Unie

De regels rondom de tarieven voor handbagage zijn een groot discussiepunt. De Europese Raad en het Europees Parlement overleggen over een verbod op extra kosten voor handbagage. Volgens een woordvoerder van KLM heeft dit geen invloed op de proef. „We volgen de ontwikkelingen op de voet.”

Bijbetalen voor handbagage wordt verboden als het aan het Europees Parlement ligt, schrijft het AD. Ook moeten kinderen zonder stoelreservering recht krijgen op een plekje naast hun vader of moeder in het vliegtuig, waar op dit moment bijna altijd een ticket voor moet worden gekocht. Dat reserveren van een stoel maakt een ticket al snel 10 tot 50 euro per passagier duurder. Tot de leeftijd van 12 jaar zou een kind altijd gratis naast een ouder moeten kunnen zitten. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de tickets hierdoor voor iedereen duurder kunnen worden.

Gratis handbagage

Of de regels vanuit de EU erg gaan helpen, is ook niet helemaal zeker; als gratis handbagage weer wordt toegestaan, zullen de koffers waarschijnlijk een stuk kleiner worden. Het maximale gewicht dat handbagage mag hebben, is dan 7 kilogram, en de totale afmetingen mogen niet meer dan 100 centimeter bedragen. Dat is flink minder dan nu, waarbij koffers een maximale afmeting van ongeveer 115 centimeter hebben en maximaal 10 kilogram mogen wegen. Veel huidige rolkoffertjes zullen daardoor te groot zijn.

Europarlementariërs vinden dat betalen voor handbagage de ticketprijzen ‘ondoorzichtig’ maakt. Zo rekent Transavia tussen de 20 en 43 euro voor een enkele reis om een handbagagekoffertje mee te nemen, en bij Ryanair zijn de tarieven vergelijkbaar. Is het koffertje bij het inchecken toch te groot, dan kunnen de kosten nog veel hoger oplopen

Verschillende reacties

Volgens de commissie voor Transport en Toerisme van het Europees Parlement misbruiken luchtvaartmaatschappijen de handbagage momenteel om tickets duurder te maken. Directeur Ourania Georgoutsakou van Airlines for Europe A4E vindt de Europese eis onzinnig: „Wat is het volgende? Dat je verplicht wordt popcorn en drankjes te kopen als je naar de bioscoop gaat?

„Een scheve vergelijking”, vindt Babs van der Staak van de Consumentenbond. „Het is meer dat je een bioscoopkaartje koopt en vervolgens moet bijbetalen voor je stoel.”

