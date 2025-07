Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Autochtone Nederlanders proberen de inburgeringscursus: ‘Welke Mark?’

Nieuwkomers in ons land krijgen sinds gisteren een nieuwe inburgeringscursus voorgeschoteld. Dan is het best aardig om te bedenken: zouden autochtone Nederlanders eigenlijk voor zo’n inburgeringscursus slagen?

Nieuws van de Dag (SBS6), dat een dag eerder al inging op de vraag of asielzoekers onder de dienstplicht zouden moeten vallen, bedacht dat dan ook. Verslaggeefster Jasmine van Dijk ging op pad om een (natuurlijk niet representatief) antwoord op die vraag te krijgen. Je ziet het resultaat in de video over de inburgeringscursus hierboven.

Inburgeringscursus in Laren

Van Dijk begaf zich in het keurige Laren. „Zouden ze hier slagen voor de inburgeringscursus?” Voorzien van kaartjes met vragen stapte de Nieuws van de Dag-journalist op inwoners af. Denk aan: vanaf welke leeftijd moeten kinderen in ons land verplicht naar school? Waar kun je huurtoeslag aanvragen? En een leuke: wanneer kan Mark een uitkering aanvragen? Zijn contract eindigt op 31 mei. Een man met fiets komt met een wedervraag: „Over welke Mark hebben we het eigenlijk?” En nee, dat ging dus niet over ene Mark Rutte. Een andere meneer heeft een goeie: „Wat voor contract is het?” Dat vindt Jasmine van Dijk dan weer een moeilijke vraag.

In de tv-studio klinkt vervolgens: „Ik snap wel dat ze in Laren niet weten hoe ze een uitkering moeten aanvragen.”

En wat denk jij als Metro-lezer? Zou je door de mand vallen?

