Burgemeester slaat alarm na nieuw bijtincident met wolf: ‘Kind gebeten en meegesleurd’

Een bezoek met kinderen aan de bossen bij Austerlitz wordt momenteel sterk afgeraden. Reden is een nieuw bijtincident waar zeer waarschijnlijk een wolf bij betrokken is geweest. Een zesjarig jongetje liep daarbij nagel-, bijt- en schaafwonden op en belandde zelfs in het ziekenhuis.

Burgemeester Magda Jansen van Woudenberg roept ook volwassenen op om ‘zeer alert’ te zijn als ze in de regio het bos ingaan.

Tijdens het spelen meegesleurd

Volgens de beheerders van landgoed Den Treek werd het kind woensdagochtend tijdens het spelen door een wolf gebeten en een bos ingesleurd. Het incident zorgde voor grote paniek en volwassenen zouden het dier uiteindelijk hebben kunnen verjagen door het te slaan met een stok. De provincie heeft DNA afgenomen en wil dit met spoed laten analyseren, zodat met 100 procent zekerheid kan worden vastgesteld dat het om een wolf gaat.

Waarschuwing voor jong en oud

Het landgoed en de regionale en lokale autoriteiten roepen mensen op om voorlopig niet meer met kinderen naar het bos te komen, totdat de wolf gedood is. De burgemeester laat weten dat deze oproep haar zwaar valt. „Het bos moet een plek zijn voor jong en oud waar fijn gespeeld en gelopen kan worden”, zo benadrukt ze in een schriftelijke verklaring. „Waar je niet over je schouder hoeft te kijken, omdat gevaar op de loer ligt. De werkelijkheid is echter anders en dat maakt dat dit advies noodzakelijk is.” Mensen worden ook uitdrukkelijk verzocht om op de paden te blijven en niet het bos in te gaan.

Flink toegetakeld

Het jongetje dat werd aangevallen heeft er meerdere verwondingen aan overgehouden. Op foto’s bij RTV Utrecht is te zien dat hij verschillende wonden heeft op zijn rug en onder zijn oksel. Zijn ouders laten weten dat een aantal wonden zijn gehecht in het UMC in Utrecht en dat de jongen inmiddels weer thuis is. Volgens zijn moeder sprong het dier vanaf een bankje aan de zijkant van een grasveld op haar zoon.

Kritiek op bosbezoekers

Hoewel wolven streng beschermd zijn en niet zomaar mogen worden gedood, zorgen de incidenten van de afgelopen tijd ervoor dat steeds meer mensen voor het afschieten van probleemwolven zijn. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is daar echter fel op tegen. Zij laten in een reactie op het nieuwste bijtincident weten dat ze het ‘onbegrijpelijk’ vinden dat provincie en burgers ‘weigeren zich aan het ritme van de natuur en de beschermde dieren aan te passen’. „Mensen lopen nog steeds hard, mountainbiken, picknicken, laten honden los lopen en rijden paard in het territorium van een wolvenroedel met jonge welpen van ongeveer 3 maanden oud. Dit is het leefgebied van een roedel wolven”, aldus de organisatie. „Of je accepteert de mogelijkheid van dit soort incidenten, of je sluit het gebied tijdelijk af.”

