Afpersing met neppe masturbatiefilmpjes komt steeds vaker voor: hier moet je op letten

Nederlanders ontvangen steeds vaker afpersmails waarin oplichters dreigen ‘beelden te verspreiden waarin je masturbeert’, zo meldt De Telegraaf vandaag. De beelden in kwestie bestaan helemaal niet, maar toch trappen veel mensen erin. Hoe weet je dat het daadwerkelijk om neppe beelden gaat én hoe kun je het beste reageren?

Steeds meer mensen zouden bestookt worden met de afpersmails en in sommige gevallen worden duizenden euro’s of een torenhoog bedrag aan bitcoins geëist. De mails hebben vaak een soortgelijke inhoud: de afzender laat weten dat hij je computer heeft gehackt en een virus heeft geïnstalleerd, waardoor hij volledige toegang heeft tot je computer. Vervolgens heeft hij, toen je zogenaamd een pornofilm bezocht, masturbatiebeelden van je gemaakt. De afzender dreigt om de beelden onder je contacten en op social media te verspreiden, als je niet binnen een X aantal uur een bedrag betaalt in bitcoins of geld.

Hoe ziet de afpersing met masturbatiefilmpjes eruit?

Nu denk je misschien: daar zou ik nooit intrappen, maar de criminelen gaan bijzonder gehaaid te werk. Zo wordt er in sommige gevallen een wachtwoord genoemd, om te bewijzen dat de afzender daadwerkelijk toegang heeft tot je computer. Het enge is dat het wachtwoord inderdaad kan kloppen.

„Dit is dan via een datalek op internet terecht gekomen, waar de afperser het heeft kunnen zien. Het betekent niet dat de afperser werkelijk toegang heeft tot uw computer”, zo legt Fraudehelpdesk.nl uit. In zo’n geval is het belangrijk om je wachtwoorden te veranderen als je deze nog steeds gebruikt, voor sterke en unieke wachtwoorden te gaan en waar mogelijk ook een 2-stapsinlog in te voeren. Onze collega’s van WANT gaven onlangs legio tips om jezelf goed te beveiligen op het internet.

Spoofing

Daarnaast kan het lijken alsof de e-mail vanuit je eigen e-mailadres is gestuurd, maar dit is niet zo. De criminelen maken namelijk gebruik van een systeem waarmee ze hun eigen e-mailadres kunnen verstoppen en je eigen e-mailadres kunnen laten zien als afzender. Dat wordt ook wel ‘spoofing’ genoemd. Tot slot blijken de criminelen nog een truc achter de hand te hebben: soms laten ze namelijk ook foto’s van je huis of straat in de mail zien. Deze foto’s zijn gemaakt met Google Streetview.

Ook kunnen je naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW gegevens) worden genoemd in de mail. Ook die gegevens kunnen via een datalek bij de oplichter terecht gekomen zijn. „De afzender probeert extra indruk te maken door te zeggen dat hij nooit fouten maakt. Ook staat er dat u deze e-mail met niemand mag delen, want dan verstuurt het systeem de filmbeelden automatisch naar al uw contacten en sociale netwerken”, zo legt Fraudehelpdesk.nl uit.

Wat moet je doen bij afpersing met masturbatiefilmpjes?

Volgens het loket is belangrijk dat je bij afpersing met masturbatiefilmpjes niet direct in paniek raakt, de inhoud van de mail is namelijk pure bluf. De afzender beschikt niet over informatie over je internetgedrag of masturbatiefilmpjes. Het is daarom belangrijk dat je niks betaalt en ook nergens op reageert. Doe hier een melding van de mail en verwijder deze daarna.

