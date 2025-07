Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Leerling wenst zieke docente dood, ze belandt in ziekenhuis met hartinfarct: is de school aansprakelijk?

Een leerling die zijn docente toewenst dat ze maar ‘snel doodgaat’ terwijl zij herstellende is van kanker: het overkwam een docente op een middelbare school. Korte tijd later belandt de vrouw met een hartinfarct in het ziekenhuis en keert ze nooit meer terug voor de klas. De vrouw stelde de school, haar werkgever, officieel aansprakelijk.

Toch hoeft de school volgens de rechter geen schadevergoeding te betalen. Een pijnlijke uitspraak, maar juridisch gezien wél verdedigbaar. Wanneer ben je in zo’n situatie wel aansprakelijk?

Uitspraak met enorme gevolgen

De situatie speelde zich af in april 2022 op een middelbare school onder de koepel Verus. Tijdens een les in een derde klas maakt een leerling de schokkende opmerking tegen zijn docente, die op dat moment net aan het herstellen is van kanker. Diezelfde dag meldt ze zich ziek en kort daarop krijgt ze een hartinfarct. Sindsdien is ze arbeidsongeschikt en haar dienstverband is inmiddels beëindigd.

De docente vindt dat de school ernstig tekort is geschoten in haar zorgplicht en ze stelt haar werkgever aansprakelijk. Volgens haar werd er al langer gewaarschuwd voor het gedrag in de klas, dat ze omschrijft als „onhoudbaar”. Ze eist daarom een vergoeding voor de schade die ze heeft opgelopen.

Zo werkt aansprakelijkheid

Kirsten Maes, advocaat en universitair docent aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Utrecht, legt aan Metro uit: „De school heeft niet alleen een zorgplicht om voor de (sociale) veiligheid van haar leerlingen zo goed als mogelijk zorg te dragen. Ook richting haar docenten rust op haar als werkgever de verplichting om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen, óók tegen grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.”

Maar moet de werkgever dan elk risico voorkomen? Dat is weer niet zo. „Wel moet de school aantonen dat zij voldoende heeft gedaan om voorzienbare gevaren te beperken en dat ze actief heeft opgetreden tegen onveilige situaties die zij kende of had moeten kennen”, zegt Maes.

Ze vervolgt: „De wet kent voor werkgevers een relatief streng aansprakelijkheidsregime. Als schade ontstaat in de uitoefening van de werkzaamheden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, of dat de schade is veroorzaakt door opzet of roekeloos gedrag van de werknemer.”

School deed genoeg, vindt rechter

De rechter gaat dan ook niet mee in de eis tot schadevergoeding. De school had volgens de uitspraak voldoende maatregelen genomen: er was een interne coach ingeschakeld, er waren gesprekken met leerlingen en ouders gevoerd, en de mentor had de betreffende leerling al eerder aangesproken op zijn gedrag. De rechter noemt de opmerking van de leerling weliswaar grievend, maar stelt dat het gedrag niet volledig te voorkomen was. En dus ligt de verantwoordelijkheid niet bij de school.

Geen ernstig verwijt, niet aansprakelijk

De conclusie van de rechter: er is geen sprake van „ernstig verwijtbaar handelen” door de school, en dus vervalt ook de schadevergoeding. Wel krijgt de school een veeg uit de pan omdat ze in juridische documenten verwijten maakten aan het adres van de docente en haar in eerste instantie geen transitievergoeding aanboden. Dat noemt de rechter „onnodig grievend”, maar niet ernstig genoeg om alsnog met een vergoeding over de brug te komen.

Nieuwe meldplicht pestgedrag op school

Een nieuwe wet verplicht scholen sinds kort om ernstig pestgedrag te melden bij de onderwijsinspectie. Daarbij gaat het specifiek om incidenten die ernstige sociale, psychische of fysieke schade veroorzaken: zoals deze situatie ook gezien kan worden. Of dat in dit geval ook daadwerkelijk is gebeurd, is onduidelijk.

