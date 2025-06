Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel mensen vinden Frans Timmermans geschikt als premier

Wie is straks onze nieuwe premier: Dilan Yeşilgöz, Geert Wilders of toch Frans Timmermans? Daarvoor moeten we nog even de verkiezingen afwachten. Panelonderzoek van Hart van Nederland wees wel alvast uit dat bijna een kwart van de Nederlanders (23 procent) Frans Timmermans geschikt vindt als minister-president.

De partijbesturen van GroenLinks en PvdA maakten dinsdag bekend dat zij Timmermans voordragen als lijsttrekker van de partij. Hij leidde GroenLinks-PvdA twee jaar geleden ook al bij de parlementsverkiezingen. De twee partijen werden toen met 25 zetels – acht meer dan in 2021 – de op een na grootste fractie in de Tweede Kamer. De commissie die zich over het lijsttrekkerschap heeft gebogen, ziet in Timmermans een overtuigend leider voor de partijen.

De leden van beide partijen hebben tot vanmiddag 15.00 uur de tijd om digitaal te stemmen over de voordracht van Timmermans. Een tegenkandidaat is er niet, maar leden kunnen zich wel uitspreken tegen Timmermans. Vorige week nog stemden zij in grote meerderheid voor een fusie, die volgend jaar zijn beslag moet krijgen.

✏️ Sleutelwoord van campagne Volgens Timmermans wordt „solidariteit” het sleutelwoord van de campagne van zijn partij. „Jonge mensen verdienen een betere toekomst, de klimaatcrisis een doortastende aanpak, extremen een krachtig en overtuigend weerwoord. Ons land eerlijker, onze wereld veiliger en onze toekomst leefbaarder en groener, dat is ons doel.”

Kwart vindt Frans Timmermans geschikt als premier

Wordt Timmermans inderdaad lijsttrekker (en die kans lijkt aanzienlijk), dan wordt hij mogelijk premier van Nederland. Volgens 23 procent van de Nederlanders is hij geschikt voor die functie. Dat blijkt uit panelonderzoek van Hart van Nederland onder 2823 respondenten.

Van deze mensen vindt 10 procent dat Timmermans veel bestuurlijke ervaring heeft. 7 procent zegt vertrouwen in hem te hebben als premier, 3 procent vindt dat hij een verbinder is en nog eens 3 procent denkt dat hij alle Nederlanders zou kunnen vertegenwoordigen.

Niet eens met zijn politieke ideeën

De meeste respondenten (45 procent) vinden Timmermans ongeschikt als premier. Ze zijn het niet eens met zijn politieke ideeën. Iets meer dan een vijfde, 21 procent, zegt zich „niet door hem vertegenwoordigd te voelen”. Tot slot denkt 11 procent denkt er anders over, of heeft geen mening.

Timmermans maakte gisteren nog flink de tongen los op social media, met teksten als dat hij zijn kans op het premierschap heeft verkeken. Dat was naar aanleiding van de motie van Kati Piri van GroenLinks-PvdA. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA wil dat de levering van Nederlandse onderdelen voor het luchtverdedigingssysteem Iron Dome aan Israël, nu ook in oorlog met Iran, wordt stilgelegd.

Vorige Volgende

Reacties