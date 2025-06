Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomerse hitte maakt na het weekend plaats voor wolken, wind en buien

De zomer pakt nog even flink uit vandaag: in het binnenland tikt het kwik de 33 graden aan. Maar houd je paraplu bij de hand, want later op de dag kunnen er buien vallen. Na het weekend is het gedaan met de hitte, meldt Weeronline.

Deze ochtend is het al vroeg warm: om 10.00 uur is het op veel plekken al 25 graden. Vooral het oosten van het land zindert in de hitte. In het westen zorgt de wind van zee voor verkoeling, daar wordt het maximaal 25 graden.

Later op de dag trekt de bewolking vanuit het westen het land in. In de middag kunnen er plaatselijk buien vallen, gevolgd door een stevige westenwind die de warmte langzaam verdrijft. In de nacht koelt het af naar 15 tot 17 graden, met kans op wat regen, vooral in het westen. Maar met de hitte? Daarmee is het even gedaan.

Nieuwe week start fris en wisselvallig

Morgen begint met buien en een frisse wind. De temperatuur blijft steken tussen de 18 en 22 graden. In de middag klaart het wat op en komt de zon tevoorschijn, maar zomers wordt het niet.

Dinsdag oogt grijs, vooral in het noorden en midden. Warm wordt het ook niet echt: met temperaturen tussen de 15 en de 17 graden. Wie in het zuiden woont heeft iets meer gelukt, want daar laat de zon zich af en toe zien en kunnen de temperaturen oplopen tot een aangename 22 tot 25 graden.

Vanaf woensdag weer kans op hitte

Vanaf woensdag stijgt het kwik weer richting zomerse waarden. In het zuiden kan het opnieuw 30 graden worden. Maar die warmte komt met een kanttekening: in de avond neemt de kans op onweersbuien toe.

Richting het volgende weekend blijft het weer wisselvallig, maar de kans op hitte neemt opnieuw toe.

Vorige Volgende

Reacties