Zomer start met tropische hitte én vieze lucht: smogwaarschuwing voor zuiden en midden van het land

De astronomische zomer begint dit weekend meteen al heftig. Het wordt niet alleen snikheet in grote delen van Nederland, maar de luchtkwaliteit laat ook flink te wensen over. Het RIVM waarschuwt dat vandaag de lucht in het midden en zuiden van het land slecht is door smog.

Volgens het instituut kunnen mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen en mensen met astma of andere luchtwegaandoeningen, beter binnen blijven en lichamelijke inspanning vermijden, vooral in de namiddag en vroege avond. Dan is de lucht het meest verontreinigd. De smog, die ontstaat door ozonvorming bij weinig wind en veel zon, kan leiden tot klachten zoals hoesten, benauwdheid en geïrriteerde ogen of keel.

De Europese dienst Copernicus merkt op dat het aantal ozonpieken deze maand ongewoon hoog is. Normaal gesproken komt zulke vervuiling pas later in de zomer voor. De boosdoener? De langdurige warmte van de afgelopen weken. En daar komt dit weekend nog een schepje bovenop.

Zomer begint met tropische temperaturen

Volgens Weeronline kunnen we vandaag in grote delen van het land rekenen op tropische temperaturen van boven de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het kwik morgen zelfs oplopen tot 35 graden. Door de late zonsondergang blijft het ’s avonds lang warm en is een zogeheten tropennacht, waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden komt, niet uitgesloten.

Aan de kust is het iets milder door een verkoelende zeewind die in de loop van de dag opsteekt. In het noorden wordt het tussen de 26 en 29 graden, wat alsnog zomers warm is.

Naast smog en hitte moeten festivalgangers, strandliefhebbers en terrasbezoekers ook oppassen voor de zonkracht. Die bereikt dit weekend niveau 7. Dat betekent dat je onbeschermde huid al binnen tien tot twintig minuten kan verbranden.

Morgenavond brengt mogelijk wel wat verkoeling. Een draaiende wind in het westen en enkele regen- of onweersbuien kunnen het broeierige weer tijdelijk doorbreken.

