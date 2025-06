Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ziekteverzuim stijgt weer: vooral in de zorg veel mensen thuis

Het ziekteverzuim onder werknemers is in het eerste kwartaal van 2025 gestegen naar 5,8 procent. Dat is flink hoger dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral griep en verkoudheid zorgen ervoor dat mensen zich ziekmelden, maar in de zorg zijn het vaker psychische klachten en werkdruk die een rol spelen.

Hoge piek ziekteverzuim in de zorg

De zorg kampt opnieuw met de hoogste verzuimcijfers. In verpleging, verzorging en thuiszorg lag het verzuim maar liefst op 9,7 procent. Ook in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg zitten de cijfers in de lift. Alleen in het sociaal werk daalde het verzuim licht.

Griep, verkoudheid en virusinfecties zijn nog altijd de vaakst genoemde redenen om ziek thuis te blijven. Toch is werkdruk een stille boosdoener. In 2024 gaf 22 procent van de verzuimers aan dat hun klachten (deels) werkgerelateerd waren. Bijna een derde noemde een hoge werkdruk als reden voor ziekteverzuim, gevolgd door besmetting op de werkvloer en fysiek zwaar werk.

Te veel en te hard werken kan zelfs je hersenen veranderen, ontdekte Metro. Het inbouwen van buffertijd zou daar dan weer bij kunnen helpen.

Horeca-werknemers opnieuw minst ziek

Waar het in de zorg piekt, blijft de horeca onderaan bungelen met het laagste verzuim: 3,4 procent. Tijdens corona schoot het ziekteverzuim daar nog omhoog, maar inmiddels is het weer terug op het oude niveau. Ook in de landbouw ligt het verzuim met 3,5 procent relatief laag.

Het CBS vergelijkt altijd hetzelfde kwartaal van verschillende jaren, om rekening te houden met seizoensinvloeden. In de wintermaanden slaan virussen nu eenmaal sneller toe. Toch is de stijging ten opzichte van vorig jaar (toen het verzuim 5,5 procent was) opvallend. Ter vergelijking: in 2016 lag het cijfer nog op 4,3 procent.

Zorg en onderwijs vaak werkgerelateerd ziek

Niet alleen de zorg, maar ook het onderwijs scoort hoog op werkgerelateerd ziekteverzuim. Bijna drie op de tien verzuimers in het onderwijs gaven aan dat hun klachten door het werk kwamen. In sectoren als financiële dienstverlening, ICT en horeca speelt werk een minder grote rol bij het ziek melden.

Toch gaan Nederlanders eerder ziek naar hun werk dan dat ze thuisblijven, schreef Metro eerder dit jaar. Maar of dat nu zo'n slim idee is, is nog maar de vraag.

