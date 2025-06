Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rechter geeft ziekenhuis gelijk: behandeling ernstig ziek 3-jarig meisje mag worden stopgezet

Het Maastricht UMC+ mag de medische behandeling van een ernstig ziek driejarig meisje beëindigen. Dat heeft de rechter besloten. Het meisje lijdt aan een zeldzame genetische aandoening en wordt al sinds februari kunstmatig beademd. Volgens de artsen in het ziekenhuis is verdere behandeling medisch zinloos en veroorzaakt het vooral uitzichtloos lijden.

De ouders van het meisje probeerden via de rechter te voorkomen dat het ziekenhuis stopt met de beademing. Ze hebben nog hoop op herstel en beroepen zich op hun geloofsovertuiging: zolang het hart klopt, moet behandeling doorgaan.

Ziekenhuis mag behandeling stoppen

Toch gaf de rechter het ziekenhuis gelijk. Volgens verklaringen van artsen en verplegend personeel is duidelijk dat het meisje ernstig lijdt. De rechtbank noemt het verdriet van de ouders „zeer invoelbaar”, maar benadrukt dat artsen de medische verantwoordelijkheid dragen. Hun inschatting dat verder behandelen geen zin meer heeft, is leidend in dit soort situaties.

Complexe en pijnlijke beslissing

Het gaat om een uiterst zeldzaam ziektebeeld waarbij herstel volgens meerdere specialisten niet meer mogelijk is. Ook artsen van buiten het ziekenhuis, die als second opinion zijn geraadpleegd, onderschrijven dat beeld.

De zaak raakt aan ethische en emotionele grenzen in de zorg: wanneer laat je los? En wie beslist daarover als ouders en artsen het fundamenteel oneens zijn? In dit geval is het oordeel van de rechter duidelijk: het ziekenhuis handelt binnen de grenzen van de medische en juridische verantwoordelijkheid. De ouders hebben nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

