Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wie durft? Strafpleiters mijden Taghi als de pest en chaos dreigt

Ridouan Taghi verscheen vandaag opnieuw in de zwaarbeveiligde rechtbank in Vught. Daar dropte hij meteen een bom: zes gerenommeerde advocatenkantoren hebben geweigerd hem bij te staan. Zonder ervaren strafpleiter dreigt het hoger beroep in de Marengo-zaak flinke vertraging op te lopen.

De rechtbank waarschuwde openlijk dat het proces zo aan een „eerlijke behandeling” dreigt in te boeten. Ook het Openbaar Ministerie hecht aan een stevige verdediging, juist om procedurefouten te voorkomen. Ondertussen tikt de klok door richting de volgende zitting in september.

Shukrula weg en niemand in zicht

Taghi zegt vooral de arrestatie van Vito Shukrula te betreuren. Deze raadsman werd op 10 april 2025 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij Taghi’s organisatie. „Zo’n harde werker krijg ik nooit meer,” zei hij maandag in de rechtbank. Taghi beweert dat hij diverse kantoren per brief, telefonisch en via tussenpersonen heeft benaderd, maar overal nul op het rekest kreeg. Sommige advocaten wilden hem zelfs niet te woord staan.

Hoewel de deken twee advocaten van Zuidas-kantoren aanbiedt, wijst Taghi die af. Hij wil een strafpleiter met ruime ervaring in liquidatiezaken. Door deze impasse dreigt het hoger beroep stil te vallen.

Drie verdedigers inmiddels gearresteerd

Shukrula is niet de eerste advocaat van Taghi die in de cel belandt. Neef en ‘media-advocaat’ Youssef Taghi werd al op 8 december 2021 opgepakt en kreeg begin 2023 vijf en een half jaar gevangenisstraf voor het doorspelen van boodschappen. Op 21 april 2023 volgde de spectaculaire arrestatie van strafpleiter Inez Weski, eveneens wegens betrokkenheid bij Taghi’s criminele netwerk.

Deze aanhoudingen wekten de indruk dat het verdedigingsteam een draaideurconstructie is geworden, met alle risico’s van dien voor het proces. Nu ook de derde advocaat is weggevallen, is het vertrouwen in een stabiele verdediging nagenoeg verdwenen. Justitie spreekt inmiddels van een unieke situatie binnen een toch al bloedig dossier.

Een proces vol hobbels en bloed

De juridische strijd begon met Taghi’s spectaculaire arrestatie in Dubai op 16 december 2019, gevolgd door zijn uitlevering aan Nederland op 19 december 2019. Op 11 maart 2021 startte de inhoudelijke behandeling van het Marengo-proces in de zwaarbeveiligde rechtbank “De Bunker”.

Tijdens het proces werden de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Dat raakte het gevoel van veiligheid in Nederland diep. Na honderden uren zitting eiste het Openbaar Ministerie levenslang, en op 27 februari 2024 werd Taghi inderdaad tot levenslang veroordeeld. Hij ging direct in hoger beroep. Die procedure sleept zich nu voort, met telkens nieuwe veiligheidszorgen en oplopende kosten.

Wat staat er op het spel?

Zonder advocaat kan het hof de zaak niet afronden: het recht op verdediging is grondwettelijk verankerd. Het hof heeft inmiddels aangegeven dat het mogelijk zelf een advocaat zal toewijzen als Taghi geen raadsman vindt. Zo’n verplichte toevoeging is uitzonderlijk in Nederlandse megazaken.

Tegelijkertijd blijft het risico bestaan dat ook een nieuw toegevoegde advocaat onder druk komt te staan, juridisch of zelfs fysiek. Het volgende zittingsblok is gepland voor september 2025. Als Taghi tegen die tijd geen advocaat heeft, dreigt opnieuw uitstel. Daarmee zou het Marengo-proces, toch al het grootste liquidatiedossier ooit in Nederland, verder verzanden in een juridisch moeras.

Reacties