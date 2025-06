Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Xtc-labs en heroïne: Nederland is kampioen drugsproductie

Nederland is opnieuw koploper als het gaat om de productie van synthetische drugs zoals xtc, amfetamine en crystal meth. Dat blijkt uit cijfers van het Europese drugsagentschap EUDA. Van de 36 xtc-laboratoria die op zijn gerold, staan er 32 in Nederland.

De cijfers spreken boekdelen. In 2023 zijn in Europa 36 xtc-laboratoria opgerold. 32 daarvan stonden in Nederland. Ook op het gebied van amfetamine zijn we nummer één: van de 93 gevonden labs stonden er 38 in ons land. Wat dat betekent? Niet alleen dat hier veel drugs vandaan komen, maar ook dat we te maken hebben met criminaliteit, milieuschade en gezondheidsrisico’s.

Heroïne en crystal-meth

Metro berichtte onlangs al dat jongeren steeds vaker verslaafd zijn aan vapen en pillen. Er is zelfs een vierdelige serie over ons land gemaakt: Nederland Drugsland. En het blijft niet bij partypillen. Nederland telde ook 10 van de 14 heroïnelabs en 29 van de 242 crystal meth-labs in Europa. Daarmee staan we bovenaan, of op z’n minst in de top 2, bij de productie van bijna alle synthetische drugs.

Die labs staan vaak op het platteland of in bedrijfspanden, maar ook gewoon in woonwijken. Ze vormen niet alleen een gevaar vanwege de chemische stoffen en het explosiegevaar, maar trekken ook zware criminaliteit aan.

Designerdrugs: legaal, maar niet zonder risico

Naast de bekende drugs zien we een sterke toename van nieuwe synthetische stoffen, ook wel designerdrugs genoemd. Deze middelen lijken qua werking op xtc of speed, maar zijn chemisch net iets anders gemaakt om (tijdelijk) buiten de wet te vallen.

Voorbeelden zijn 3-CMC en 4-MMC. Ze worden vaak verkocht via het internet of sociale media, vooral aan jongeren. In twee jaar tijd is de hoeveelheid in beslag genomen designerdrugs in Europa gestegen van 4,5 ton naar maar liefst 37 ton. Nederland speelt hierin een grote rol, met acht opgerolde labs in 2023.

Het probleem met deze middelen? Niemand weet precies wat erin zit. Ze zijn onvoorspelbaar, verslavend, en kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.

Nederland als doorvoerland

Drugs die in Nederland worden geproduceerd, verdwijnen niet allemaal in het Nederlandse uitgaansleven. Integendeel: het merendeel wordt geëxporteerd naar andere Europese landen en zelfs naar buiten Europa.

Criminelen maken gebruik van bestaande logistieke netwerken: vrachtwagens, zeecontainers, bestelbussen en postpakketjes. Nederland, met zijn goed georganiseerde transportinfrastructuur en havens, is ideaal voor deze smokkel. En dat maakt het nog lastiger om grip te krijgen op de situatie.

Gevolgen van de drugsindustrie

De drugsindustrie heeft grote gevolgen, ook op mensen die niets met drugs te maken hebben. In 2023 werden in Nederland 191 van de 236 drugsdumpingen in de hele EU geregistreerd. Denk aan chemisch afval dat gedumpt wordt in sloten, natuurgebieden of gewoon langs de weg.

Daarnaast wordt er een toename gezien van bedreigingen richting boeren, verhuurders en buurtbewoners. Criminelen proberen panden of loodsen te huren en deinzen niet terug voor intimidatie als iemand niet meewerkt.

