‘Ontzettend pijnlijk’: felle reacties op kabinetsplannen voor gehandicaptenzorg

Het demissionair kabinet zet de grote bezuinigingen op de gehandicaptenzorg definitief door. Vanaf volgend jaar gaan de maximumtarieven voor bepaalde behandelingen omlaag. Volgens voormalig staatssecretaris Vicky Maeijer (PVV) is de ingreep noodzakelijk, maar in de zorgsector klinkt felle kritiek.

De aangekondigde bezuinigingen op de gehandicaptenzorg leiden tot grote zorgen. Door het opstappen van PVV-staatssecretaris Vicky Maeijer, bij de val van kabinet-Schoof, is het Kamerdebat uitgesteld. De sector hoopt daarom dat een nieuw kabinet de plannen heroverweegt. Het gaat om 88 miljoen euro per jaar, meldt RTL Nieuws.

Reacties op de bezuinigingen

Morgen zou de Tweede Kamer over de plannen spreken. Maar door het vertrek van staatssecretaris voor Langdurige en Maatschappelijke Zorg Vicky Maeijer is het debat uitgesteld. Volgend jaar wordt er 157 miljoen euro bespaard, oplopend tot 265 miljoen in 2029. De gehandicaptensector hoopt dat de bezuinigingen controversieel worden verklaard, zodat een nieuw kabinet ze opnieuw kan bekijken. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) noemt de maatregel ‘ontzettend pijnlijk’.

GroenLinks-PvdA Kamerlid Lisa Westerveld reageert op de bezuinigingen op X: „Als de drempel om politici te bereiken hoger is, dan wordt er eerder op je bezuinigd. Want er ontstaat toch geen ophef.” Ze vervolgt: „Triest, maar dit is helaas wel wat er dreigt te gebeuren. Extra pijnlijk ook dat het debat morgen niet doorgaat.”

Ook SP-leider Jimmy Dijk noemt de bezuinigingen asociaal. Hij diende gisteren een motie in om ze te schrappen – en die werd aangenomen, opvallend genoeg ook met steun van de PVV, de partij van de staatssecretaris die het plan juist wilde uitvoeren. Wat er nu met het voorstel gebeurt, is nog onduidelijk. Ook SP-Kamerlid Sarah Dobbe reageert fel, ze noemt de bezuinigingen op X een ‘schande’ en ‘onmenselijk’.

Bezuinigingen onvoldoende onderbouwd

Volgens directeur Theo van Uum van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zijn de bezuinigingen onvoldoende onderbouwd en niet realistisch. „Dit gaat voelbare en directe gevolgen hebben voor een grote groep kwetsbare mensen. Dat baart ons grote zorgen,” zegt hij.

Naast de financiële ingreep maakt de VGN zich ook zorgen over het uitblijven van oplossingen voor andere hardnekkige problemen, zoals de slechte toegankelijkheid van openbare gebouwen, het tekort aan geschikte en aangepaste woningen en het gebrek aan passend onderwijs voor mensen met een beperking. Deze kwesties blijven volgens Van Uum structureel liggen.

Zorgen over de gevolgen

Niet alleen de VGN, maar ook experts maken zich zorgen over de gevolgen, zoals hoogleraar Economie van de Volksgezondheid Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen. „Er zijn personeelstekorten en oplopende wachtlijsten. Nu er geen minister en staatssecretaris meer zijn, staan de plannen voor de zorg op losse schroeven.”

De econoom denkt niet dat er op korte termijn wat verandert: „Voordat er een kabinet zit dat zich kan bezighouden met lastige vraagstukken, ben je zo anderhalf jaar verder. Problemen worden daardoor op de lange baan geschoven en daardoor krijg je oplopende kosten en langere wachtlijsten.”

„De maatregel is noodzakelijk in het licht van houdbare overheidsfinanciën”, zei voormalig staatsecreatris Vicky Meijer al eerder.

