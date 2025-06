Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geert Wilders haalt uit naar NSC-leider Nicolien van Vroonhoven: ‘U heeft ons tergend gek gemaakt’

„U heeft ons tergend gek gemaakt”, heeft PVV-leider Geert Wilders gezegd tegen Nicolien van Vroonhoven van zijn voormalige coalitiegenoot NSC, tijdens het debat over de kabinetsval. „Dan zeg ik het vriendelijk, omdat u niet onaardig bent. Maar politiek is uw fractie een ramp.”

Het ging in het debat over het plan om het asielnoodrecht in te zetten om asielregels buiten werking te stellen. Van Vroonhoven herinnerde Wilders eraan dat voor deze stap sprake moest zijn van een noodsituatie. „Wij hebben u wat dat betreft weten te behoeden voor het feit dat deze maatregelen bijvoorbeeld in de Eerste Kamer zouden sneuvelen.”

De Tweede Kamer heeft vorig jaar uitgebreid gedebatteerd over de noodwet en de ‘dragende motivering’ die daarvoor nodig was. Vandaag herhaalde Wilders zijn verwijt dat NSC coalitieplannen dwarsboomde, waarop Van Vroonhoven zei dat de PVV niet kon aantonen dat er een noodsituatie was.

Persoonlijke aanval

Wilders: „Uw partij heet Nieuw Sociaal Contract, maar als het zou heten ‘Nederlandse Sabotage Club, dan had het ook geklopt.”

„Ik vind dit een persoonlijke aanval”, antwoordde Van Vroonhoven. „Dit is precies de reden waarom samenwerken met u zo ongelooflijk ingewikkeld is.”

ANP

