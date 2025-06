Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weer staking bij NS: hier rijden vandaag geen treinen

Treinreizigers opgelet: vandaag rijdt er in grote delen van Nederland opnieuw geen enkele trein door een nieuwe staking bij NS. Spoorvakbonden VVMC en FNV Spoor hebben het werk neergelegd, waardoor onder andere Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en grote delen van Overijssel zijn getroffen.

Het is al de vierde staking in korte tijd en de impact is flink. Niet alleen in de genoemde regio’s rijden geen treinen, ook in andere delen van het land is hinder merkbaar. Internationale treinen als de Eurocity Direct, IC Berlijn en Eurostar naar Londen rijden vandaag ook niet, omdat hun routes starten in het stakingsgebied.

Vakbonden eisen forse loonsverhoging

De oorzaak van de staking? Een conflict over een nieuwe cao. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 7 tot 8 procent per jaar. De NS biedt voorlopig 3,25 procent voor dit jaar en 2,75 procent voor 2026. Volgens NS-topman Wouter Koolmees zit er nog een fors gat tussen beide partijen.

Sinds 04.00 uur vanochtend ligt het treinverkeer in de regio’s Noordwest en Oost stil. Dat betekent geen treinen in en rond Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Nijmegen, Arnhem, Enschede, Hengelo en Zutphen.

Niet iedereen doet mee aan NS staking

Opvallend is dat niet alle vakbonden meedoen. CNV en VHS ondersteunen de staking niet en willen juist vandaag opnieuw in gesprek met de NS voor verdere onderhandeling.

Reizigers wordt aangeraden om alternatieve reisopties te zoeken en vlak voor vertrek de reisplanner te checken. Ook bij de internationale treinen die wél rijden, zoals de EuroCity vanuit Rotterdam, Eurostar naar Parijs en de ICE-treinen, kan uitval optreden.

