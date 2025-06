Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: aantal diersoorten in de Waddenzee neemt af

Het gaat niet goed met de Waddenzee, blijkt uit nieuw onderzoek van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen. In de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee nemen meer soorten af dan toe. Hoewel er soorten zijn die het wel goed doen, zijn dat vooral exoten.

Eerder schreef Metro over de gevolgen van plastic voor zeevogels op een eiland voor de kust van Australië. Dat het dichterbij huis ook niet goed gaat met het zeeleven, is misschien geen verrassing. Onderzoeken van de kwaliteit van de Waddenzee gaven tot nu toe vaak een versnipperd beeld. Rijksuniversiteit Groningen onderzocht samen met de Duitse Carl von Ossietzky-universiteit de huidige staat van de Waddenzee met data die vrijwel alle aanwezige soorten die in deze zee leven.

Planktonsoorten zwaar te verduren in Waddenzee

Vissen, plantensoorten en plankton nemen af, zien de onderzoekers. Het gaat met name slecht met verschillende planktonsoorten. Volgens de onderzoekers worden deze vaak vergeten in beleidsmaatregelen, terwijl ze een van de meest belangrijke soorten zijn voor een goed functionerend ecosysteem, stellen ze. Ook is de afname zichtbaar bij vissoorten die de Waddenzee als kraamkamer gebruiken, vogelsoorten die er hun broedplek hebben en voedsel zoeken en plantensoorten die de kust beschermen, zoals zeegrassen.

Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat de aantallen vogels per saldo juist toenemen. Maar dat vogels goed lijken te gedijen, is geen reden voor feest, nuanceren de onderzoekers. Het gaat namelijk maar om specifieke vogelsoorten, zoals eenden, ganzen en zwanen. Met veel andere vogelsoorten gaat het al sinds begin 2000 een stuk minder goed, zoals de strandlopers, snippen en kieviten.

Verandering van ecosysteem

Volgens de onderzoekers zijn de verliezers van de huidige staat van de Waddenzee evolutionair gezien aan elkaar gerelateerd, wat erop wijst dat ze vergelijkbare manier kwetsbaar zijn voor veranderingen van het ecosysteem.

Opmerkelijk is dat vooral invasieve soorten het goed lijken te doen, vooral onder bodemdieren. Zo komen in de Waddenzee inmiddels bijvoorbeeld veel uitheemse oesters voor en Amerikaanse scheermessen, waar deze eerder niet voorkwamen. Inheemse bodemdieren hebben het juist zwaar. Dit alles heeft grote gevolgen voor de hele ecosysteem in de Waddenzee, zegt hoofdonderzoeker Kasper Meijer tegen National Geographic.

Vorige Volgende

Reacties