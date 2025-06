Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schiphol verliest natuurvergunning: gaat jouw vlucht straks nog wel door?

Wie deze zomer met een vlucht vanaf Schiphol op vakantie wil, kijkt sinds vandaag met nieuwe ogen naar zijn ticket. De rechtbank heeft vandaag namelijk de natuurvergunning van de luchthaven vernietigd.

Zonder die vergunning is het juridisch niet toegestaan om 500.000 vluchten per jaar uit te voeren. Precies wat Schiphol nu dus wél doet. De vraag is nu: moet Schiphol krimpen? En wat betekent dat voor de reiziger?

Te veel vluchten

De zaak was aangespannen door verschillende natuur- en milieuorganisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB). Zij vonden dat de vergunning, die Schiphol in 2023 kreeg, onterecht was verleend. De rechtbank gaf hen gelijk. Niet alleen zou Schiphol volgens MOB maximaal 300.000 vluchten per jaar mogen uitvoeren, ook is de vergunning volgens hen niet via de juiste juridische procedure tot stand gekomen. Met 500.000 vluchten per jaar zit Schiphol dus ver boven het maximum dat volgens MOB juridisch is toegestaan.

Dreigt er nu een krimp van Schiphol?

Voorlopig verandert er niets direct: vliegtuigen blijven gewoon opstijgen en landen. En dat is goed nieuws voor de reiziger. Metro schreef onlangs namelijk dat Nederlanders nog steeds massaal het vliegtuig pakken. Maar de uitspraak heeft wel gevolgen. Zonder geldige vergunning opereert Schiphol, ondanks de gedoogsituatie waar de luchthaven nu onder valt, op papier in strijd met de regelgeving. Dat kan betekenen dat het aantal vluchten juridisch moet worden teruggeschroefd óf dat er snel een nieuwe, beter onderbouwde vergunning moet komen.

De optie dat Schiphol richting de 440.000 vluchten per jaar moet krimpen, is daarmee ineens realistischer dan ooit. Als het aan milieuorganisatie MOB ligt, krimpt dat getal dus nog verder, naar maximaal 300.000 vluchten. Eerder stelde het kabinet al een vrijwillige krimp naar 460.000 vluchten voor. Dit plan werd echter ingetrokken na juridische tegenslagen en internationale druk.

Uiteindelijk werd het maximumaantal vluchten vastgesteld op 478.000 per jaar vanaf november 2025. Deze nieuwe uitspraak kan zorgen voor een hardere ingreep via de rechter.

Wat betekent dit voor jouw vlucht?

De kans dat je zomervlucht binnenkort wordt geannuleerd, is klein. Maar op de langere termijn zijn de gevolgen potentieel groot. Als het aantal vluchten omlaag moet, is het logisch dat niet alle routes behouden blijven.

Luchtvaartmaatschappijen zouden kunnen uitwijken naar andere luchthavens, zoals Eindhoven of Rotterdam The Hague Airport. Maar ook daar is de ruimte beperkt en gelden er vergelijkbare natuurregels. Bovendien zijn ook die luchthavens gebonden aan vergunningen en stikstofplafonds.

Een keerpunt voor de luchtvaart

De vernietiging van de vergunning past in een breder juridisch en maatschappelijk patroon: economische belangen moeten steeds vaker wijken voor natuur en milieu. Deze uitspraak benadrukt dat de luchtvaart geen uitzonderingspositie meer heeft. Groei is niet vanzelfsprekend en juridische druk neemt toe.

Voor reizigers betekent dit dat vliegen, ook door het steeds duurder worden van vliegtickets, nog minder vanzelfsprekend wordt. Schiphol moet opnieuw een vergunning aanvragen, de overheid zal keuzes moeten maken en de luchtvaartsector moet zich misschien gaan afvragen: welke vluchten kunnen we straks nog verantwoorden?

