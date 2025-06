Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Uitbreiding stroomnet in deel Nederland loopt jaren vertraging op, zo komt dat

De uitbreiding van het hoogspanningsnet in grote delen van Nederland loopt jaren vertraging op. Uitbreidingsprojecten in Utrecht, de Flevopolder en Gelderland duren veel langer dan gepland. Daardoor moeten bedrijven, scholen en ook wind- en zonneparken in deze regio’s langer wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting.

Robert Kuik, directeur Netplanning bij netbeheerder TenneT, spreekt in een verklaring van een „buitengewoon teleurstellende boodschap”. Volgens hem kampen de projecten met onvoorziene belemmeringen: „Langdurige procedures, complexe locatievraagstukken en grondverwerving die veel meer tijd kosten dan we willen”.

TenneT werkt overal in Nederland aan verzwaring en uitbreiding van het overvolle stroomnet. Aanvankelijk ging TenneT ervan uit dat de genoemde projecten in 2029 klaar zouden zijn, nu is dat 2033. Maar als er nog meer tegenslagen komen, wordt dat waarschijnlijk pas 2035.

TenneT gaf eerder aan dat de stroomvoorziening in ons land tot 2030 op peil is, maar dat er daarna een tekort kan ontstaan. De netbeheerder reageerde toen, in mei, op de grote stroomstoring van Spanje en Portugal.

Stroomnet Utrecht

Het grootste probleem is een hoogspanningsstation dat ten noorden van Utrecht moet verrijzen. De aanleg van dat station is cruciaal voor de uitbreidingsplannen in de genoemde regio’s. Er zijn al veel mogelijke locaties onderzocht, maar die vielen allemaal af. Een belangrijke reden daarvan is dat zo’n station, dat twaalf voetbalvelden groot is, niet zomaar mag worden aangelegd in gebied rond UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Deze vertraging van het stroomnet is een grote klap voor de vijftienhonderd klanten die nu al op de wachtlijst staan.

Inmiddels wordt gekeken naar een nieuwe locatie, bij Haarrijn aan de westkant van snelweg A2. Maar dat betekent dus weer een lange onderzoeksperiode. Ook is deze locatie technisch ingewikkelder, waardoor de daadwerkelijke bouwfase langer duurt.

Latere beperkingen

„Deze vertraging van het stroomnet is een grote klap voor de vijftienhonderd klanten die nu al op de wachtlijst staan voor extra capaciteit”, zegt Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Utrecht bij de regionale netbeheerder Stedin. In de Flevopolder en in Gelderland staan bij Liander ook al duizenden bedrijven en instellingen op wachtlijsten.

De netbeheerders sluiten niet uit dat er later nog beperkingen kunnen komen voor de aansluiting van bijvoorbeeld nieuwe woningen en laadpalen. Maar daarvan is vooralsnog geen sprake.

Het is niet de eerste vertraging bij projecten van TenneT en waarschijnlijk ook niet de laatste. In april kondigde TenneT al aan dat enkele projecten in Noord-Brabant en Limburg langer duren dan gepland. Ook gaf de netbeheerder al een landelijke waarschuwing dat meer projecten komende jaren vertraging kunnen oplopen. „We zien dat projectplanningen op steeds meer plekken onder druk komen te staan.”

ANP

