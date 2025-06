Veel evenementen afgelast of aangepast vanwege de hitte, hier een overzicht

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoewel festivalgangers altijd hopen op mooi weer, wordt het dit weekend wel érg warm. Om die reden hebben veel organisatoren hun evenement dit weekend afgelast of aangepast. Hier een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Laten we beginnen met één van de grootste evenementen van dit weekend: het festival Op de Ring, dat zaterdag op de A10 wordt gehouden in verband met het 750-jarig bestaan van de hoofdstad. De gemeente besloot eerder vanwege de hitte al om het aantal tickets voor het festival terug te brengen van 280.000 naar 253.000. Ook zijn er tijdens het festival extra EHBO’ers aanwezig en komen er meer water- en insmeerpunten. Dit laatste is hard nodig, omdat het feest wordt gehouden op de ringweg en asfalt hitte vasthoudt. Hierdoor kan de temperatuur op het wegdek flink oplopen.

Festival op de Ring

Om deze reden is er ook voor gekozen om de route van de Run op de Ring, waarmee het festival zaterdag wordt afgetrapt, in te korten van 7,5 naar 3,75 kilometer. Er doen zo’n 20.000 mensen aan de run mee en door het ingekorte parcours kunnen zij ‘rennen binnen het relatief koele deel van de dag’, zo laat de organisatie weten. „Om dit voor elkaar te krijgen wordt de lus over de A2 uit het parcours gehaald. De Run op de Ring is geen wedstrijd, waarbij snelheden worden gemeten, dus iedereen die meedoet kan dat geheel in eigen tempo doen.” Deelnemers krijgen vandaag meer informatie over wat de aanpassingen precies zullen zijn en wat dit voor hun starttijd betekent.

Omdat het zaterdag tussen 13.00 en 18.00 het warmst zal zijn, heeft de organisatie er ook voor gekozen om de muziek bij de verschillende podia wat rustiger op te bouwen. Daarnaast krijgen bezoekers het advies om luchtige kleding te dragen met een pet of hoed en voldoende water of zonnebrand mee te nemen.

Andere muziek- en sportevenementen

Het muziekevenement Jordaan in de Polder in Lelystad, dat vandaag van start gaat, gaat ook gewoon door. Wel is er een hitteprotocol van kracht. Zo zijn er extra waterpunten en is er bij de EHBO-post ook een ruimte ingericht waar mensen die oververhit zijn geraakt, kunnen afkoelen. In Overijssel durven veel organisatoren het niet aan met deze hitte: meerdere sportevenementen zijn daar afgelast. Zo gaat de triatlon in Luttenberg niet door. Daarnaast is er ook door verschillende muziekevenementen een streep gezet. Zo gaat het Blaaskapellenfestival in Orvelte niet door, net als de concerten van het symfonieorkest Philzuid in Eindhoven.

Tips om je hoofd koel te houden

Heb jij dit weekend een evenement gepland staan? Met deze tips hou je je hoofd koel:

Drink voldoende water en minder met alcohol: met deze warmte is het belangrijk dat je genoeg vocht binnenkrijgt, dus drink veel water. Omdat alcohol juist vochtafdrijvend werkt, is het verstandig om daar juist mee te minderen.

Gebruik geen drugs: op deze warme dagen gooien drugs je lichaamstemperatuur nog eens extra omhoog, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren.

Wissel de zon af met de schaduw: hoewel het erg lekker is om in het zonnetje te gaan staan, kun je al snel oververhit raken. Wissel het zonnetje daaromgeregeld af met wat schaduw.

Zorg voor een goedgevulde maag: de warmte en het feit dat je waarschijnlijk danst vraagt extra energie van je lichaam. Zorg er daarom voor dat je genoeg en gezond eet.

Neem een waternevelspray of draagbare ventilator mee: zorg voor een beetje extra verkoeling in de vorm van een waternevelspray of een kleine draagbare ventilator.

