Trump gearriveerd bij Huis ten Bosch voor diner en overnachting bij koning en koningin

De president van de Verenigde Staten Donald Trump is gearriveerd op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, ziet een verslaggever ter plaatse. Trump woont daar het diner met wereldleiders bij. Ook blijft hij op uitnodiging van koning Willem-Alexander logeren in het paleis.

De Amerikaanse president liep direct over de rode loper door naar binnen. Hij beantwoordde geen vragen van de pers, die al de hele avond in groten getale aanwezig is bij het paleis. Trumps vrouw Melania is thuisgebleven.

Foto’s met koningspaar voor de NAVO-top

Trump kwam vanavond aan in Nederland voor de NAVO-top. Morgenochtend heeft hij voorafgaand aan het officiële gedeelte van de top een fotomoment en ontbijt met het koningspaar op zijn agenda staan. Huis ten Bosch is het woonpaleis van het koninklijk gezin.

